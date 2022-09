Ukraina składa wniosek do NATO. Chcą przystąpić do sojuszu w przyspieszonej procedurze

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina rozpoczęła oficjalne starania o przystąpienie do NATO w przyspieszonej procedurze. De facto dotarliśmy już do NATO. De facto udowodniliśmy już zgodność ze standardami Sojuszu. (...) Ufamy sobie nawzajem, pomagamy sobie nawzajem i chronimy się nawzajem. To jest Sojusz — powiedział Zełenski.