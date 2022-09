Już jutro Noc Bibliotek w Olsztynie

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z ich zasobów. Biblioteki w całej Polsce przygotowują specjalne wydarzenia. Liczą, że po wyjątkowej nocy czytelnicy wrócą także za dnia.

Akcja Noc Bibliotek zainicjowana została w 2015 roku. Co roku wyznaczany jest termin i ogłaszane hasło przewodnie. Organizatorzy tworzą inspirujące materiały dla bibliotek i publikują interaktywną mapę placówek, które biorą udział w akcji. To akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Biblioteki Narodowej z udziałem współorganizatorów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także licznych partnerów i patronów.

Noc Bibliotek odbywa się również w Olsztynie. 1 października w sobotę kilka miejsc w naszym mieście nie zaśnie. W akcji udział biorą: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Planeta 11 – filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteka III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, a także Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13.

— To już 8 edycja akcji. Tegoroczne hasło „To się musi powieść” jest wieloznaczne. Zawarte w nim słowo powieść, czyli książka, lektura – to zachęcenie do czytania i do sięgnięcia po literaturę. Jednocześnie słowo “powieść” można rozumieć jako powodzenie, coś co musi się udać. To gra słów, której celem jest promocja czytania i bibliotek — mówi Jacek Smółka, kierownik biblioteki Planeta 11.

Planeta 11 uczestnikom proponuje m.in. turniej FIFA 23, warsztaty rozwoju osobistego, spotkanie autorskie z Justyna Suchecką – dziennikarką i pisarką i pokaz filmowy.

— Noc Bibliotek jest po części nawiązaniem do Nocy Muzeów. Chcemy sięgać po niestandardowe wydarzenia. Często coś, co dzieje się pod osłoną nocy, jest owiane pewną tajemnicą i może wydawać się bardziej atrakcyjne. Oprócz standardowej działalności chcemy otworzyć się w dzień wolny, późnym popołudniem, aby zachęcić ludzi do przyjścia. Czytelnictwo nie jest na wysokim poziomie i trzeba je promować — mówi Smółka.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wydarzenie zapowiadane jest jako kryminalne, niezwykłe, tajemnicze i pełne humoru. Na uczestników czekać będzie zabawa „Czego oczy nie widzą”, a następnie „Czego uszy nie słyszą” – powieść zza krat.

— Chcemy pokazać moc powieści – rozbudowanej, obszernej, wielowątkowej. Moc historii z pełnokrwistym bohaterami, z którymi możemy się identyfikować i odnaleźć w nich swoje emocje — mówi Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, krajowa koordynatorka akcji. — W czasach, gdy za nasza wschodnia granicą na biblioteki spadają bomby, gdy rodzą się nowi bohaterowie na polu walki i w codzienności, wierzymy w moc szczęśliwego zakończenia. To się musi powieść.

Biblioteki, które zorganizują najciekawsze wydarzenia, nagrodzone zostaną sprzętem i zestawami książek w konkursie Nocy Bibliotek i Platona.

Anna Głazek