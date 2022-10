Mali olsztynianie znów Kodowali z Gigantami

To już niemal tradycja, że młodzi olsztynianie chętnie biorą udział w zajęciach, podczas których poznają podstawy programowania. Ostatnia edycja wydarzenia była wyjątkowa, bowiem jej hasłem przewodnim było cyberbezpieczeństwo.

Olsztyn to jedno z ponad 100 miast w całej Polsce, w którym realizowana była akcji edukacyjnej "Koduj z Gigantami". Nauka programowania to nie tylko rozwój umiejętności cyfrowych, ale możliwość rozwinięcia kreatywnych umiejętności, a także logicznego i analitycznego myślenia. Te warsztaty są właśnie okazją ku temu, aby zdobyć te kompetencje.

Młodsi uczestnicy warsztatów mający 7-9 lat wzięli udział w zajęciach z programowania w środowisku Scratch oraz w świecie popularnej i lubianej przez nich gry Minecraft. Nieco starsze dzieci w wieku 10-12 lat mogły natomiast wybrać naukę programowania bloczkowego w Scratchu lub poznać tajniki tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku App Inventor. W przypadku warsztatów online, uczestnicy mieli do wyboru także warsztaty z budowania stron internetowych. Starsi uczestnicy warsztatów mieli zaś okazję poznać języki programowania, w których na co dzień kodują zawodowi programiści i które należą do najpopularniejszych języków stosowanych obecnie w branży IT, czyli C# i Python.

Oprócz programowania i wiedzy z zakresu nowych technologii, organizatorzy zwrócili uwagę na bardzo aktualne dziś zagadnienie, jakim są właśnie hakerzy i cyberataki. W trakcie zajęć, uczestnicy poznawali zatem nie tylko środowiska i języki programowania, ale także uczyli się jak stworzyć mocne i bezpieczne hasła, tworząc własny generator haseł, dowiedzieli się na czym polega phishing i jak rozpoznać fałszywe strony, aby nie paść ofiarą przestępczości w sieci oraz jak świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Podczas wrześniowej, 11. edycji akcji, której organizatorami jest szkoła programowania dla dzieci i młodzieży "Giganci Programowania", w zajęciach wzięło udział niemal 20 tys. młodych uczestników. Kolejna edycja bezpłatnych warsztatów odbędzie się już w lutym 2023 roku.

Patronem honorowym wydarzenia był prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.