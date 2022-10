Udana rekrutacja i tysiące nowych studentów na olsztyńskiej uczelni

Wkrótce początek nowego roku akademickiego. — W październiku wiele młodych osób pojawi się na Uniwersytecie. Cieszymy się, że tak chętnie wybierają nasz kampus i naszą uczelnię — mówi prorektor ds. studenckich UWM, dr hab. Sławomir Przybyliński.

Około 15,5 tysiąca osób wyraziło w tym roku chęć rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Według wstępnych danych największą popularnością cieszył się kierunek lekarski, gdzie na jedno miejsce było aż 14 chętnych. Następne były: psychologia (13 chętnych na miejsce), filologia angielska (9), kryminologia (8), weterynaria (5). Do listy popularnych kierunków niezmiennie należą także prawo, informatyka, zarządzanie i ekonomia.

W roku akademickim 2022/2023 na przyszłych studentów czekają ponadto trzy nowe kierunki na studiach I stopnia oraz dwa — na studiach II stopnia.

Na studiach I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji rozpocznie się kształcenie specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego. Inżynieria w logistyce to z kolei nowy kierunek, który do swej oferty dydaktycznej dodał Wydział Nauk Technicznych. Nowym kierunkiem na studiach I stopnia na Wydziale Sztuki jest produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

Na studiach II stopnia w Szkole Zdrowia Publicznego pojawi się kierunek: dietetyka, oraz na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa: leśnictwo.

— Sporo osób aplikowało na te kierunki. To pokazuje, że oferta – poprzedzona analizą rynku – jest bardzo dobrze przygotowana — dodaje prof. Sławomir Przybyliński.

Władze uczelni są zadowolone z dużego zainteresowania ofertą kształcenia UWM.

— Obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszymi studiami. Łącząc rekrutację lipcową, z tą, która zakończyła się teraz (czyli wrześniową) - naprawdę aplikacji było sporo, bo około 15,5 tysiąca zapisów. To zdecydowanie przekracza nasz limit. Tylko w lipcu przyjęliśmy 6 tysięcy osób. A limit na cały rok - nie licząc rekrutacji śródrocznej - to około 6300 osób. Łatwo więc sobie policzyć, że tych wolnych miejsc było niewiele. Ale żeby wyjść naprzeciw dużemu zainteresowaniu naszymi studiami, na niektórych kierunkach zwiększyliśmy limity. I okazuje się, że był to bardzo dobry ruch, bo na niektórych kierunkach we wrześniu mamy sporo kandydatów. Jestem zadowolony z tego, że młodzi ludzie tak chętnie wybierają nasz Uniwersytet — podsumowuje profesor.

