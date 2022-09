Ryszard Terlecki: Michał Dworczyk złoży rezygnację

Polityk odniósł się też do pogłosek dotyczących zmiany premiera. - Mówiłem o tym, że nie będzie zmiany na stanowisku premiera, bo pojawiły się takie medialne spekulacje - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. I dodał: Prezes powiedział i stanowczo to powtarzał, że wszyscy zajmujący kierownicze stanowiska w rządzie czy partii muszą być do dyspozycji.