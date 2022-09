Wielbiciele sportów ekstremalnych lubią to!

Przy Szkole Podstawowej nr 34 powstał kolejny obiekt, z którego mogą korzystać miłośnicy niestandardowych sportów. Pumptrack – bo o nim mowa – jest kolejnym elementem zbudowanym dzięki pomysłom zgłoszonym do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Teren przed szkołą przy ul. Herdera stał się prawdziwą mekką wszystkich tych, którzy uwielbiają jazdę na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach. Na nieużywanych od dawna terenach wyrosła wysokiej jakości infrastruktura, która cieszy przedstawicieli środowiska skejtów, nie tylko tych ze stolicy Warmii i Mazur.

- Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie tego typu obiektami – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - To świetne inicjatywy, z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Ale także dorośli wielbiciele takiej aktywności bez wątpienia korzystają z radością z skateparków i pumptracków.

Pumptrack jest torem do jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, czy hulajnodze. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy można bezpiecznie jeździć z różną prędkością. Z toru mogą korzystać zarówno całe rodziny z dziećmi, jak też pasjonaci, a nawet profesjonaliści. Do tej pory w Olsztynie takie obiekty powstały przy ul. Grunwaldzkiej oraz na Górce Jasia. Teraz dołączył do nich pumptrack przy SP34.

- Rowerowy plac zabaw pozwala małym dzieciom, młodzieży doskonale rozwijać koordynację ruchową, stawiając też wyzwanie dorosłym - mówi pomysłodawca projektu, Bartosz Męziński. - Ze względu na szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności i wiek, może spełniać rolę toru dla każdego lub można dostosować go do konkretnej grupy odbiorców. Jazda na pumptracku świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, doskonale kształtuje ciało i umysł.

Nowy pumptrack ma powierzchnię niemal 1,2 tys. m2. Asfaltowa powierzchnia zajmuje obszar 546 m2, a tor ma długość 285 m.

Tuż obok pumptracku od wielu miesięcy olsztynianie mogą korzystać z skateparku. Powstał w miejscu nieużytkowanego, asfaltowego boiska przy szkole.

- Gdy przyszedłem do szkoły w 2007 roku infrastruktura na jej terenie była nie najlepsza - mówi dyrektor SP34, Marek Wąsik. - Teraz mamy tu doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji, z którego mogą korzystać nie tylko okoliczni mieszkańcy. Najpierw powstał orlik, później plac zabaw, skejtpark, a teraz ten pumprack.

Niedawno - po rozbudowie - do użytku został oddany skatepark nad jez. Ukiel. Obiekt na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego został wzbogacony o małą sekcje uliczną. To bardzo istotne, bowiem w tym miejscu działa Akademia Deskorolki prowadzona przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dodatkowo dzięki rozbudowie nowe możliwości zyskali wszyscy, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportami ekstremalnymi.