W gminie Stawiguda przybędą dwie nowe wsie

Istnieją od lat, mimo to nie ma ich na administracyjnej mapie gminy Stawiguda. Najwyższy czas to zmienić.

Wsie Binduga i Łańsk mają szansę na stanie się odrębnymi miejscowościami.

W Wikipedii przeczytać można: „Binduga (wcześniej nazywana także Winduga) – część wsi Ruś w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda, nad Jeziorem Kielarskim”.

Z kolei wpisując hasło „Łańsk”, wyskakuje taki oto opis: „Łańsk (niem. Lanskerofen) – oficjalnie uroczysko-dawna miejscowość położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda. Ośrodek wypoczynkowy Łańsk na terenie obrębu ewidencyjnego Pluski, bez budynków mieszkalnych z adresem”.

Te wpisy najprawdopodobniej w przyszłym lub na początku 2024 roku będzie trzeba zaktualizować. Władze i mieszkańcy gminy Stawiguda chcą bowiem oficjalnie powołać do życia dwie wsie, które nie widnieją na administracyjnej mapie gminy, aczkolwiek w świadomości mieszkańców funkcjonują od wielu lat.

— Te wsie funkcjonują w przestrzeni społecznej gminy od wielu, wielu lat. Sankcjonujemy coś, co się już kiedyś wydarzyło, już od dawna funkcjonuje, ale nie zostało sformalizowane — wyjaśnia Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

Jak podkreśla, formalne powstanie nowych wsi nie zmieni administracyjnej mapy sołectw. Pod tym względem nic się nie zmieni. Mieszkańcy natomiast muszą się liczyć na przykład z wymianą dowodów osobistych.

— Mieszkańcy się na to zgadzają, wręcz wielu z nich sama prosiła, by oficjalnie powołać do życia nazwy miejscowości, w których mieszkają. Wielu z nich dziwiło się nawet, że mieszkają na przykład w Bindudze, a z punktu widzenia administracyjnego w Rusi — opisuje gospodarz gminy.

W tej sprawie odbyły się konsultacje podczas zebrań wiejskich. Nie było głosów sprzeciwu zarówno ze wsi, które otrzymają oficjalną nazwę, jak i tych, które do tej pory były oficjalnie wiodące.

— Teraz na nadanie nazw nowych wsi musi wyrazić zgodę rada gminy, a potem wniosek trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku nowe wsie zostaną oficjalnie powołane do życia — informuje wójt Kontraktowicz.

