Lewałd Wielki: Krowa topiła się w bagnie. Z pomocą przybyli strażacy

W miejscowości Lewałd Wielki doszło do nietypowej sytuacji. Strażacy zostali wezwani do krowy, która topiła się w bagnie. Na pomoc ruszyli ochotnicy z OSP Dąbrówno i OSP Samin.

Do nietypowej sytuacji doszło wczoraj (28 września) w powiecie ostródzkim. Strażacy zostali wezwani do krowy, która wpadła do bagna.

— Po dotarciu udaliśmy się do miejsca zdarzenia gdzie wraz ze strażakami OSP Dąbrówno w bardzo ciężkich warunkach walczyliśmy z wyciągnięciem krowy — piszą strażacy z OSP Samin. — Była ona wycieńczona z powodu panującej temperatury oraz własnego wysiłku. Krowa została wyciągnięta najmniej inwazyjną metodą, czyli bezpiecznie za pomocą lin, plandeki i siły ludzkiej. Akcja ratunkowa zakończyła się jednak pełnym sukcesem.

Poszkodowana wróciła z właścicielem do gospodarstwa cała i zdrowa.