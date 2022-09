Młody kierowca pomylił kierunki na al. Wojska Polskiego w Olsztynie. Był w trakcie kursu na prawo jazdy

Pewien 23-latek z Olsztyna chyba bardzo nie mógł się doczekać zdania egzaminu na prawo jazdy. Okazuje się, że musi się jeszcze wiele nauczyć, bo gdy wsiadł do swojego audi, jechał al. Wojska Polskiego pod prąd.

We wtorek (27.09.2022 r.) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał informację, że funkcjonariusz będący po służbie ujął sprawcę wykroczenia drogowego. Na miejsce interwencji został skierowany patrol policji.

Okazało się, że 23-letni kierujący osobowym audi jechał al. Wojska Polskiego pod prąd, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Wydawałoby się, że młody kierowca nie powinien popełniać tak rażących błędów, tyle że w tym konkretnym przypadku 23-latka nie można w ogóle zaliczyć do grona kierowców – mężczyzna nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania. Przy okazji okazało się, że jest on w trakcie kursu na prawo jazdy.

Dzięki reakcji funkcjonariusza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po pierwsze udało się uniknąć zagrożenia w ruchu drogowym a po drugie być może młody człowiek, bo zaledwie 23-latek zastanowi się dwa razy, zanim wsiądzie za kierownicę bez wymaganych uprawnień.

Cóż, być może 23-latek robi kurs na prawo jazdy w Anglii, dlatego pomylił kierunki.

kg