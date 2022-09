– Rosja w przypadku Krymu, a teraz wschodniej Ukrainy pokazuje nam, że ich zdaniem atak na inne państwo, ogłoszenie tam referendum a potem zaanektowanie tego terytorium jest w porządku – czytamy na stronie petice.com, gdzie znajduje się "Petycja o ogłoszenie referendum w sprawie przyłączenia Kaliningradu do Czech".

Autorzy petycji odwołują się też do przesłanek historycznych. Królewiec założył bowiem w 1255 król czeski Ottokar II. Zapomnieli jednak o jeszcze jednym czeskim śladzie. Według jednej z hipotez św. Wojciech, który w X wieku nawracał Prusów został przez nich zabity na terytorium dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego. Patron Czech i Polski nazywał się Vojtěch Slavníkovec i urodził się niedaleko Pragi Libicach.

Przypomnijmy, że Królewiec zwany jest teraz Kaliningradem na cześć rosyjsko-bolszewickiego zbrodniarza Michaiła Kalinina (1873-1946), którego podpis widnieje pod decyzją o wymordowaniu polskich jeńców w 1940 roku.

– Mieliśmy niepowtarzalną okazję rozszerzyć terytorium Czech i wreszcie uzyskać dostęp do morza. Domagamy się zatem od rządu Republiki Czeskiej wysłania czeskich żołnierzy do Kaliningradu, ogłoszenia referendum, które zakończy się wynikiem 98% za przystąpieniem do Czech, a następnie aneksji Kaliningradu i zmiany jego nazwy na Královec – piszą autorzy petycji.

Ta petycja to oczywiście żart, ale już żartem nie jest to, że Kreml powiedział, że jutro (1.10.2022) ogłosi aneksję 4 ukraińskich obwodów.

Igor Hrywna