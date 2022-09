W jednym z zakładów na ul. Towarowej spalali śmieci. Nie spodziewali się wizyty strażników miejskich

Po krótkiej wizycie w zakładzie pracy okazało się, że podejrzenia strażników zostały potwierdzone. W "kopciuchu" były palone kartony i inne odpady przemysłowe.

Kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu.

Jak zgłosić podejrzenie palenia śmieci?

Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad pali śmieci warto zgłosić tą sprawę do straży miejskiej. Jeśli w Twojej gminie nie ma straży miejskiej lub gminnej warto zgłosić to do Urzędu Gminy. Możesz to zrobić w pełni anonimowo. Jeśli odpowiedni organ nie reaguje, możesz to zaskarżyć do prokuratury, jako niedopełnienie obowiązków.

Kontrola może zakończyć się mandatem w wysokości od 20 do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł w przypadku poważnych zaniedbań.

kg