Światowy Dzień Serca. Miej Serce dla Serca

Światowy Dzień Serca to święto obchodzone corocznie w ponad 120 krajach w dniu 29 września. Inicjatorem tego wydarzenia jest World Heart Federation, którego aktywnym członkiem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Głównym celem Światowego Dnia Serca jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyki jako najskuteczniejszego sposobu zachowania zdrowia. Hasło tegorocznego Dnia Serca ustalone przez Światową Federację Serca to: Use Heart For Every Heart - w j. polskim „Miej Serce dla Serca”.