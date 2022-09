Edukacja w szkołach technicznych wciąż nie jest tak popularna jak nauka w liceum ogólnokształcącym. Wielu młodych ludzi wybiera kierunki humanistyczne, głównie ze strachu przed naukami ścisłymi. W obszarze edukacji widać duży niepokój związany z nauką matematyki czy fizyki. Być może jest to pole dla samorządów lub samego rządu, który mógłby wdrożyć programy związane z podnoszeniem kompetencji STEM. STEM to ogólnie przyjęty skrót on słów „nauka”, „technologia”, „inżynieria” i „matematyka” ( Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Alnea i „Gazeta Olsztyńska”, organizatorzy Konferencji Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu, wspierają naukę na kierunkach technicznych. W tym roku z inicjatywy portalu Robota Automatyka odbędą się także Studenckie Mistrzostwa Automatyków. Po dwóch wstępnych eliminacjach pięć dwuosobowych drużyn w finale będzie programować sterowniki PLC, a zawody będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Głównym sponsorem wydarzenia został Kronospan – ogólnopolski dostawca płyt meblowych. Firma Kronospan jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz edukacji młodych ludzi. Wyjątkowym partnerem zawodów SMA jest także Michelin. Jako jeden z największych pracodawców w regionie Michelin wspiera wiele cennych inicjatyw edukacyjnych i rozwojowych.

Automatyzacja i robotyzacja

Gdyby przeprowadzić ankietę, pytając w niej, czym zajmuje się automatyk, odpowiedzi byłoby tak wiele jak odpowiadających. Automatyka otacza nas obecnie wszędzie, ale jest niewidoczna. Majmy ją w pralce, w alarmach, steruje światłami w mieście, pompami wody, jest ważna w transporcie, choćby kolejowym, a w firmach produkcyjnych ożywia maszyny. Automatyk to specjalista, który programuje sterowniki PLC oraz ich peryferia: czujniki, siłowniki, napędy, oświetlenie itp. Automatyków brakuje w różnych branżach, a młodzi ludzie, którzy chcą znaleźć ciekawą pracę w tej specjalności, mogą sprawdzić oferty zatrudnienia na stronie robotaautomatyka.pl.

Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu odbędzie się już 6 października w Olsztynie, a jej partnerem jest firma KUKA, która zaprezentuje premierowo na Warmii i Mazurach swojego robota współpracującego iisy. Roboty firmy KUKA będzie można zobaczyć także podczas dnia otwartego „Przywitaj się z robotem”. Zapraszamy uczniów, studentów, pasjonatów i hobbystów automatyki do budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

Plan wydarzenia

5 października – dzień otwarty „Przywitaj się z robotem” (wstęp bezpłatny, zgłoszenia grup zorganizowanych – konferencje@wm.pl)

6 października – Konferencja Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu (zgłoszenia – konferencje@alnea.pl)

Gdzie? Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54.