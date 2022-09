Miał najpierw pobić a później spalić żywcem seniorkę. Zbigniew P. odpowie za zabójstwo przed sądem w Olsztynie

Prokuratura Rejonowa w Nidzicy 7 września bieżącego roku skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P. oskarżonemu o zabójstwo 82-letniej kobiety.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w nocy z 28 na 29 stycznia 2006 r. w Pielgrzymowie w gminie Kozłowo. Według ustaleń prokuratora Zbigniew P. dostał się do domu 82-latki, a następnie pod pretekstem rabunkowym zaczął go przeszukiwać. Gdy kobieta zorientowała się, że w domu jest inna osoba, oskarżony, działając z zamiarem pozbawienia jej życia, zaczął bić pokrzywdzoną po całym ciele, stosując przy tym ucisk kolanami na klatkę piersiową pokrzywdzonej oraz duszenie. 82-latka doznała poważnych obrażeń ciała i straciła przytomność. Następnie Zbigniew P., aby zatrzeć ślady podłożyć ogień w domu pokrzywdzonej, po czym pozostawił ją tam nieprzytomną i niezdolną do ucieczki. W rezultacie kobieta zmarła z powodu zaczadzenia i wstrząsu oparzeniowego.

Śledztwo w sprawie śmierci 82-letniej mieszkanki Pielgrzymowa w 2006 r. zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. Jednak po latach śledczy wrócili do tej sprawy. Ponowna analiza materiału dowodowego, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, doprowadziła do wytypowania Zbigniewa P. jako osoby podejrzanej o zabójstwo 82-latki.

Zbigniew P. w ubiegłym roku został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Początek procesu Zbigniewa P. jest zaplanowany na 2 grudnia bieżącego roku na godz. 9.15.