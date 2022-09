Termin oddania parku przy ul. Partyzantów w Olsztynie wydłużony

Do listopada mają trwać prace przy porządkowaniu zaplecza ulicy Partyzantów w Olsztynie. Powstaje tu, na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, park, a w nim Pawilon Pamięci.

Zagospodarowanie terenów zaplecza ulicy Partyzantów to efekt wcześniejszych inwestycji. Wcześniej powstał w okolicy przystanek kolejowy Olsztyn Śródmieście. Teraz czas nie tylko na ostateczne uporządkowanie, ale również odpowiednie zagospodarowanie przyległego terenu. Odpowiednie, bo do 1945 roku był tu czynny cmentarz ewangelicki. Po zdobyciu Olsztyna przez Armię Radziecką cmentarz poszedł w zapomnienie i uległ z czasem zniszczeniu.

Prace nad zagospodarowaniem tej części Olsztyna trwają od wielu miesięcy. Do listopada mają ostatecznie zakończyć się prace nie tylko nad stworzeniem Pawilonu Pamięci, ale również jego bezpośredniego otoczenia. A będzie to przede wszystkim zieleń miejska, która nie tylko pozwoli lepiej uczcić pochowanych w pobliżu dawnych mieszkańców Olsztyna, ale będzie również jedną z kolejnych wizytówek miasta.

Jak ustaliła „Gazeta Olsztyńska”, termin zakończenia prac został wydłużony o kilka tygodni ze względu na problemy z dostawami elementów betonowych potrzebnych do zakończenia prac oraz powrotem wielu z wcześniej wykonujących pracę Ukraińców do ojczyzny, żeby brać udział w walce z Rosją. Betonowe płyty, na które czeka wykonawca, są potrzebne m.in. do wyłożenia specjalnych ścianek upamiętniających pochowanych w tym miejscu mieszkańców Olsztyna.

Teren, na którym powstaje upamiętnienie, to założony w latach 70. XIX wieku cmentarz ewangelicki, na którym zostali pochowani m.in. dawny nadburmistrz Olsztyna Oskar Belian oraz wieloletni przewodniczący rady miejskiej Karl Roesnch. Władze Olsztyna, korzystając z archiwaliów, stworzyły katalog 1300 pochowanych tu osób i ich personaliów. Z tej długiej listy, która jest jednocześnie elementem dziejów miasta, wybrano 60 nazwisk najbardziej zasłużonych postaci dawnego Olsztyna, które zostaną wyryte i upamiętnione na tablicach na terenie powstającego parku. Koszt wykonania prac jest szacowany na 4,6 mln złotych.

Stanisław Kryściński