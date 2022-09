Dowódca pułku: Półślepy na tabletkach

- Natrafiłem na ciekawy materiał, który postanowiłem dla Was przetłumaczyć. To przemówienie dowódcy pułku przed zmobilizowanymi żołnierzami - pisze na swoim Twitterze Dmitri Ilnicki, gdzie pisze głównie o wojnie w Ukrainie:

"Nic nie wiem o rotacji. Tak jak wy, przyjechałem tu 3 dni temu. Zostałem zabrany z urlopu i wyznaczony na dowódcę pułku, którego nie sformowałem, widzę go po raz pierwszy. Pracuję z wami od podstaw. Nawet nie wiem, czy pojadę z wami na Ukrainę, .

Albo jadę z wami, albo was przekazuję. Nie wiem też, dokąd nas wyślą. Może pojadę z wami na Ukrainę, przekażę was tam i wrócę, nie wiem. Po was zostanie zrekrutowany kolejny pułk, właśnie tutaj. Będziecie tutaj do 30 października.

Szkolenie bojowe rozpoczyna się 1 października, ale tak naprawdę już dziś rozpoczęło się. 30-go odbędzie się podsumowanie, zostanie ogłoszone, że pułk jest gotowy i ruszyliśmy. A kiedy jedziemy, 30, 1 lub 2 - nie wiem. Ja też nie wiem, dokąd pojedziemy.

Nie wiem, co nam dostarczą. W przypadku wszystkich innych pytań dotyczących medycyny zostanie podjęta decyzja, kto nadaje się do służby. Jeśli są tacy, którzy mają przepukliny kręgosłupa lub implanty czaszki, lekarz powiedział mi, że jest to kategoria „W”, czyli takie osoby są powoływane do wojska podczas mobilizacji. Więc nie mówcie mi, że nie możecie. Ja też nie mogę.

Mam też przepukliny kręgosłupa, problemy z kolanem, jestem półślepy, żyję tylko na tabletkach i środkach przeciwbólowych. jeżeli pojadę z wami, to też będę wypełniać swoje zadania. "