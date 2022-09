Ponad 200 dzieci z Ukrainy otrzymało rowery od mieszkańców Olsztyna

Od kwietnia w Olsztynie i okolicach trwa zbiórka rowerów dla dzieci z Ukrainy. Organizatorem akcji jest Piotr Paliński, mechanik samochodowy z Olsztyna. Do tej pory udało się ofiarować potrzebującym ponad 200 rowerów!

Piotr Paliński wraz z pomocnikami zbiera rowery nieużywane lub popsute, często zalegające w piwnicach. Naprawia je i przekazuje dzieciom z Ukrainy. Pomaga mu w tym m.in. Federacja Organizacji Socjalnych FOSA, harcerka Dorota Limontas i inni.

— Dlaczego akurat rowery? W połowie kwietnia wiozłem z granicy dziewczynę z dzieckiem, która opowiadała mi, że jej syn bardzo lubi jeździć rowerem — mówi Piotr Paliński, który wraz z ojcem Witoldem Palińskim zaangażował się w akcję.— Nie miała nic, poza jedną torbą, więc pomyślałem, że znajdę jej rower. Dałem ogłoszenie na portalu społecznościowym i okazało się, że dostałem ok. 15 rowerów. Po odnowieniu ich ogłosiłem więc, że mam je do oddania, i tak to się zaczęło.

Rowery nie muszą być nowe. Każdy przechodzi gruntowny przegląd i naprawę. Zdarza się, że z niektórych tylko poszczególne części nadają się do użytku, ale dzięki nim można naprawić pozostałe rowery.

— Działamy z ojcem, który jest na emeryturze. On naprawia, ja zajmuję się transportem i tak to działa — dodaje Piotr Paliński.

Darowizny trafiają do uchodźców, którzy przebywają teraz m.in. w dawnym Domu Studenckim nr 11 Bratniak przy ul. Żołnierskiej, Piotr Paliński również utrzymuje kontakt z olsztyńską cerkwią, która wskazuje potrzebujących.

Jeśli posiadacie nieużywane rowery, które możecie przeznaczyć na darowiznę, skontaktujcie się z Piotrem Palińskim – nr tel. 606 349 048. Rowerów nie trzeba osobiście dostarczać, jeśli jest taka potrzeba, wolontariusze przyjadą je odebrać.