Za nami 20. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otworzył swoje laboratoria i sale wykładowe, by po raz 20. przekonywać, że moc odkrywania i tworzenia mamy w sobie wszyscy. Zaproszenie na jubileuszowe Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki przyjęło ok. 20 tys. osób.

Przez trzy dni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i we współpracujących z nim instytucjach na uczestników Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki czekały setki zajęć, warsztatów i prelekcji. Podzielono je na pięć sekcji: „Tajemnice Przyrody”, „Zdrowe Życie”, „Świat Technologii”, „Bez Granic” oraz „Sztuka w Nas”. Można więc było zostać na chwilę chemikiem, obserwatorem owadów, stworzyć coś w duchu idei Do It Yourself czy zapoznać się z nowinkami technologicznymi.

Wielość tematów i form, w jakich odbywały się zajęcia podczas ODNiS, to w jakimś sensie odpowiedź na radę, której udzieliła uczestnikom Ewelina Strawa: – Musimy pamiętać, że każdy uczy się inaczej, jesteśmy różni – podkreślała. – Powinniśmy uczyć się zgodnie z naszymi predyspozycjami i jednocześnie wychodzić ze strefy komfortu.

Wskazówkami i ciekawostkami ze świata nauki dzielili się także inni zaproszeni goście specjalni: fizycy Michał Krupiński i Dariusz Aksamit, astronom z UWM Leszek Błaszkiewicz, trener przygotowania mentalnego Rafał Malinowski, a także Anna Urbańska, Paweł Jarząb i załoga Fundacji Marka Kamińskiego.



Nauka na wyciągnięcie ręki

Tym, co charakteryzuje ODNiS, jest przekonanie, że uczymy się przede wszystkim przez doświadczanie i odkrywanie. Mobilne wystawy, które pojawiły się w Bibliotece Uniwersyteckiej czy w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Kortowie, zachęcały do interakcji. Hasło „nauka przez zabawę” po raz kolejny okazało się strzałem w dziesiątkę.

Jak co roku, tak i tym razem zajęcia odbywały się w pracowniach i salach wykładowych różnych wydziałów w Kortowie. Była to więc okazja, by zwiedzić kampus UWM i doświadczyć wszechstronności oraz różnorodności typowej dla olsztyńskiego Uniwersytetu. Festiwal nie ogranicza się do przestrzeni Kortowa. Wydarzenia organizowane są też przez olsztyńskie obserwatorium czy Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego.



Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki są wydarzeniem szczególnie docenianym m.in. przez uczniów i towarzyszących im nauczycieli.

– Jestem tu z uczniami co roku. Ta wizyta to dla nich ważne wydarzenie i urozmaicenie. Wybieram zawsze zajęcia, które zawierają jakieś doświadczenie, bo takie uczniowie dobrze zapamiętują – mówiła podczas zajęć w Kortowie Iwona Tankielun, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka WSP w Olsztynie.

Debiut „Kortosfery”

Po raz pierwszy za organizację wydarzenia obecnego na UWM od 20 lat, odpowiadało Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”. Dla tworzącego je zespołu był to rodzaj „rozgrzewki” przed rozpoczęciem swojej podstawowej działalności. Otwarcie Centrum zaplanowane jest na 1 lipca. Do tego czasu w budynku znajdą się eksponaty, dzięki którym – tak jak podczas ODNiS – będzie można nauki doświadczać w bliskim kontakcie.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować wszystkie cele towarzyszące Olsztyńskim Dniom Nauki i Sztuki. To wielkie przedsięwzięcie, wymagające sporo wysiłku, ale i dające mnóstwo satysfakcji organizatorom – Mateusz Pikuliński, kierownik „Kortosfery”. – Jestem wdzięczny, że osoby, które przygotowywały poprzednie edycje, dzieliły się z nami, debiutantami w tej dziedzinie, swoim wsparciem i wiedzą. Mam też poczucie, że organizacja ODNiS stworzyła z nas, pracowników „Kortosfery”, zespół.

Nagrody dla zaangażowanych

Świadomość, że organizacja wydarzenia o rozpoznawalnej marce, zasługuje na uznanie, znalazła wyraz w nagrodach, które prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM przyznał z okazji 20-lecia ODNiS. Wyróżnienia trafiły do osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz tego festiwalu. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele organizatorów poprzednich edycji wydarzenia, naukowcy, którzy od lat przygotowują zajęcia, oraz partnerzy: biznesowi, medialni i merytoryczni.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mówił podczas gali podsumowującej, że popularyzacja nauki pełni ważną funkcję społeczną, szczególnie teraz, kiedy nasze społeczeństwo zalewa fala fake newsów będących w oczywistej sprzeczności z ustaleniami naukowców.

Wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych osób przygotował też Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. W jego imieniu wręczyła je wicemarszałek Sylwia Jaskulska. Doceniono w ten sposób znaczenie, jakie ODNiS, a wraz z nimi i cały Uniwersytet, mają dla mieszkańców regionu.

Podczas uroczystego podsumowania 20. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki wystąpił duet muzyczny związany z Wydziałem Sztuki UWM: Liliana Przyborowska i Dominik Jastrzębski.

Kolejne Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki odbędą się za rok i – jak podkreśla Mateusz Pikuliński – korzystając z doświadczeń poprzednich edycji, będą starały się umacniać swoją markę, otwierając się także na nowe możliwości.