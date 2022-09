W Olsztynie ruszyły szczepienia drugą dawką przypominającą przeciw COVID-19

Od 16 września szczepienia drugą dawką przypominającą przeciwko koronawirusowi dostępne są dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przynajmniej trzy miesiące wcześniej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia szczepienia są wykonywane nowym preparatem, szczepionką adaptowaną do nowego wariantu omikron.

Nowe, tzw. adaptowane szczepionki zapewniają większą ilość przeciwciał zdolnych do neutralizacji wariantu omikron BA.1 w porównaniu z obecnymi monowalentnymi szczepionkami opartymi na pierwotnym szczepie. Ponadto przeciwciała wytworzone przez te szczepionki wydają się być w stanie neutralizować inne warianty i podwarianty omikronu bardziej efektywnie niż obecne szczepionki. Dawka przypominająca podnosi odporność na koronawirusa, a w blisko 90 proc. przypadków chroni przed ciężkim przebiegiem choroby lub hospitalizacją.

— Kiedy ktoś pyta mnie, czy nadal warto się szczepić, odpowiadam: bezwzględnie warto! — mówi dr Sławomir Ogórek, specjalista medycyny rodzinnej, pediatra z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

I dodaje: — Dawka przypominająca jest kluczowa, ponieważ po 2 latach szczepień przeciwko COVID-19 już wiemy, że odporność pacjenta z czasem wygasa i utrzymuje się maksymalnie do pół roku od ostatniego szczepienia. Rozpoczął się okres jesienny, gdzie odnotowujemy szereg zakażeń grypowych lub grypopochodnych oraz właśnie zakażeń omikronem. Z doświadczenia wiem, że osoby nieszczepione lub te, które nie przyjęły dawki przypominającej ciężej przechodzą COVID-19 i długo po przebytej chorobie skarżą się jeszcze na skutki uboczne przebytej choroby. O dawce przypominającej powinny pamiętać także osoby z chorobami współtowarzyszącymi, bowiem to ci pacjenci trafiają najczęściej do szpitala z powodu COVID-19.

E-skierowanie na szczepienie zostanie wystawione osobom uprawnionym automatycznie i będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeJKP. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia oceniając odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 90 dni) oraz wiek pacjenta.

Na szczepienie można się zarejestrować przez całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), elektronicznie poprzez e-rejestrację, lub aplikację mojeIKP, SMSem na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, lub kontaktując się z wybranym punktem szczepień.