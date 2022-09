Testy elektrycznego autobusu we flocie MPK w Olsztynie zakończone

Elektryczny Solaris ma silnik centralny oraz w pełni elektryczne ogrzewanie. Dostęp na pokład ułatwiają cztery wejścia w układzie 2+2+2+2 natomiast przy drugich drzwiach zainstalowano rampę ułatwiającą wjazd pasażerom podróżującym na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi.

Pierwszego dnia pojawił się na popołudniowym zadaniu 126+127, a w następnych dniach roboczych bywał na porannym zadaniu 129+131 i na popołudniowym 136.

W weekendy kursował na linii 126 wykonując kursy zarówno do pętli Jagiellońska-Ogrody jak i do cmentarza w Dywitach.

Energia potrzebna do napędzania pojazdu magazynowana jest w bateriach IMPACT o pojemności 240 kWh. Pozwalać one miały na przejechanie około 200 km w warunkach miejskiego ruchu. Z deklarowanym zasięgiem było różnie, choć nie sprawiał on większych problemów i prawie każde zadanie zdołał ukończyć bez przeszkód.

Jak widać Olsztyn ma apetyt i nadal myśli nad pozyskaniem autobusów o napędzie elektrycznym. Miasto już dwukrotnie starało się o pozyskanie dofinansowania na zakup elektrycznego taboru autobusowego, lecz wciąż bez efektów.

Czy ta inwestycja się popłaci?