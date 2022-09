Pytamy olsztyńskich radnych: Co po „szubienicach”?

Po tym, jak minister kultury Piotr Gliński podjął decyzję o uchyleniu wpisu do rejestru zabytków Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Olsztynie, jego los wydaje się już być przesądzony. To dobry moment, aby się zastanowić, czy i co powinno zająć miejsce „szubienic”.

Rozpoczęliśmy cykl, w którym właśnie o to będziemy pytać olsztyńskich radnych. Takie pytanie zadaliśmy też naszym czytelnikom na gazeta olsztyńska.pl. Oto aktualne wyniki naszej sondy:

Co powinno powstać po usunięciu Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej?

36.92%: W tym miejscu powinien powstać jakiś gmach użyteczności publicznej, ale bez nowego pomnika.

29.74% Plac powinien pozostać niezabudowany. Na postumencie pomnika można postawić tablicę informującą o jego losach.

24.62%: Powinien powstać nowy pomnik oraz gmach użyteczności publicznej z ogólnodostępnym parkingiem podziemnym.

8.72%: Plac powinien zostać sprzedany i zabudowany przez prywatnego inwestora.

Mirosław Arczak, Wspólny Olsztyn

Przypomnę, że na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania. To dokument, który wyraźnie mówi o tym, jak ten teren powinien być traktowany. Od 2016 r. prezydent utrzymuje tymczasowe rozwiązanie w postaci parkingu. Jest to fatalne działanie niezgodne z miejscowym planem. Parking miał tutaj istnieć do momentu, gdy centrum handlowe Aura osiągnie docelową bazę parkingową, czyli parking podziemny.

Według mnie obecne spory wokół losów pomnika powinny prowadzić do ponownego przeprowadzenia dyskusji o przyszłościowej formie tego terenu. Byłbym za utrzymaniem funkcji przestrzeni publicznej, ale w konsultacjach z mieszkańcami i ekspertami szukałbym pomysłów na jej zagospodarowanie. Przecież można ją zaaranżować na różne sposoby. Przypomnę, że kilka lat temu powstała w wyniku konkursu architektonicznego koncepcja dla tego placu, ale nie została zrealizowana.

Co do dalszych losów tego miejsca, to zadbałbym o merytoryczną dyskusję o tym, jak ta przestrzeń publiczna powinna wyglądać. Nie chodzi tu o przygotowanie działki na sprzedaż czy utrzymanie parkingu w centrum wojewódzkiego miasta. W Olsztynie mamy duży deficyt atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Aż się prosi, żeby ze starówki, poprzez park centralny i plac przed „szubienicami”, stworzyć spacerową pętlę, która pozwoli turystom pobyć w Olsztynie parę godzin dłużej i lepiej poznać miasto. Dla mnie to miejsce nie może być planowane w oderwaniu od reszty śródmieścia. Być może potrzebna tu będzie nowa rzeźba utrzymana w tej skali i nowy układ zieleni, a nie jakiś mikroskopijny akcent artystyczny i kilka nowych drzew i ławeczek. Uważam, że taka dyskusja publiczna będzie konieczna dla zdjęcia z tego miejsca negatywnych skojarzeń i nieporozumień, które nagromadziły się w ostatnich miesiącach.

Ewa Zakrzewska, Koalicja Obywatelska

Absolutnie nie chcę już tam kolejnego pomnika. Byłabym za czymś, z czego mogliby skorzystać zarówno turyści, jak i mieszkańcy. Może nie park, bo piękny Park Centralny mamy za „szubienicami”. Mógłby tam powstać budynek użyteczności publicznej, który wkomponowałby się w otoczenie. Parking byłby tam właściwy, ale tylko wtedy, kiedy stanowiłby podziemne miejsca postojowe dla konkretnego budynku. Nie chciałabym również przeznaczyć tego miejsca na sam parking. Jest to najdroższe miejsce w mieście, więc można by coś ciekawego tam wybudować. Oczywiście dla użyteczności publicznej, a nie kolejny wysoki budynek mieszkalny.

Łukasz Łukaszewski, Koalicja Obywatelska

Powinno tam powstać na pewno coś, co będzie zawierało w sobie funkcję publiczną. Coś, co będzie przeznaczone dla mieszkańców. Na placu po „szubienicach” powinna pojawić się zdecydowanie inna formuła zagospodarowania. Zieleń, zamiast betonowego parkingu. Mogłaby pojawić się tam infrastruktura nawiązująca do parku czy wejście do Parku Centralnego, który jest nieopodal. Powinno to być miejsce, które umożliwi mieszkańcom w przyjazny sposób spędzenie wolnego czasu. Postawiłbym przede wszystkim na zieleń i pożytek dla mieszkańców Olsztyna, na miejsce, z którego każdy będzie mógł korzystać na co dzień.