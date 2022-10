Czytam, bo lubię: Douglas Stuart „Shuggie Bain”

Jeśli chcecie sięgnąć po tę książkę, to przygotujcie się na mnóstwo emocji – i to niekoniecznie tych pozytywnych. Po przeczytaniu „Shuggie Bain” w czytelniku zostają złość, przygnębienie i przesyt nagromadzonych nieszczęść. Mimo to sprawia, że nie można się od niej oderwać, a historia nie daje o sobie zapomnieć. Jest to wstrząsająca powieść o uzależnieniu, granicach miłości i niewyobrażalnej samotności, nominowana do wszystkich najważniejszych nagród literackich – w tym do National Book Award oraz Nagrody Bookera, którą zdobyła w roku 2020. Warto również dodać, że autor pisał tę książkę przez 10 lat.









Tym, na co warto zwrócić uwagę, czytając „Shuggie Bain", jest polskie tłumaczenie, które doskonake oddaje wszelkie powiedzonka, gwary i styl mówienia mieszkańców Glasgow. Jest to literatura piękna w pełnym tego słowa znaczeniu, aczkolwiek życie w niej opisane do pięknych wcale nie należy. Autor bardzo dobitnie ukazał problem dorastania w patologicznej rodzinie. Historia tytułowego bohatera jest porażająco realistyczna i ukazuje niemoc dziecka, które musi stać się dorosłe, by ocalić najbliższą mu osobę. Równie obrazowy jest opis staczania się kobiety w alkoholizm – omówione są wszystkie nieuchronne konsekwencje, takie jak bieda, zasiłki, przepijanie pieniędzy i ostracyzm społeczny. Ponadto historia zawarta w tej powieści jest uniwersalna, nawet w oderwaniu od przedstawionych realiów – choroba alkoholowa w dalszym ciągu jest ogromnym problemem dla wielu rodzin z różnych stron świata. Jednocześnie książka momentami się rozwleka, co dość utrudnia jej lekturę, biorąc pod uwagę temat, jaki porusza – a szkoda, bo warto poznawać takie historie i się na nie uwrażliwiać. Głównym bohaterem książki Douglasa Stuarta jest młody Hugh Bain, zwany przez wszystkich Shuggiem – samotny chłopiec, którego dzieciństwo przypadło na trudny okres lat osiemdziesiątych w robotniczym Glasgow i który mimo starań nie potrafi sprostać oczekiwaniom swojego otoczenia. Jego matka, Agnes Bain, chciała od życia czegoś więcej. Marzyła o domu i o życiu na własny rachunek. Kiedy jej niewierny mąż postanawia odejść, kobieta i troje dzieci zostają uwięzieni w górniczym mieście, przetrzebionym przez reformy Margaret Thatcher – w okresie gdy zamykała kopalnie, wielu ludzi zostało bezrobotnymi, a ich rodziny żyły w nędzy. Agnes coraz częściej szuka ratunku w butelce i ostatecznie to na dzieciach spoczywa obowiązek uratowania matki. Jedno po drugim wszyscy ją opuszczają, aż zostaje tylko Shuggie. Jej najmłodszy syn wierzy bowiem w matkę jak nikt i walczy o nią do samego końca. Sam jednak zmaga się z problemami – Agnes pragnie mu pomóc, jednakże z czasem uzależnienie przyćmiewa w jej życiu wszystko, włączając w to ukochanego syna.

„Shuggie Bain” to książka, która dosłownie wgniata w fotel od natłoku nieprzyjemnych emocji, jakie wywołuje. Zostawia czytelnika z poczuciem beznadziei. Jeśli poszukujecie w książce ważnych tematów poruszonych w dosadny sposób, to na pewno docenicie tę powieść.

Agata Tupaj