Minister Mariusz Błaszczak: w wojskach obrony terytorialnej będzie Komponent Obrony Pogranicza

Podpis pod stosownymi dokumentami złożył w czasie uroczystej przysięgi w Kolnie (Podlaskie), złożonej przez nowych żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zwracał uwagę, że na Ukrainie toczy się wojna, a Polska miała do czynienia z atakiem hybrydowym z Białorusi, który swoje apogeum miał jesienią 2021 roku, ale wciąż dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. "Miejmy świadomość tego, że agresja rosyjska nie ustaje. Że pewnie +władcy Kremla+ postanowią wykorzystać trudną sytuację w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, żeby znowu rzucać tych ludzi na granice Unii Europejskiej" - dodał szef MON.

"Licząc się z tym, że znowu możemy zostać zaatakowani z większą siłą, postanowiłem zaakceptować koncepcję dotyczącą powołania - w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej - Komponentu Obrony Pogranicza" - poinformował. Mówił, że już teraz będzie to dziesięć batalionów żołnierzy w czterech województwach na granicy wschodniej: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim.

"Będzie się on rozwijał, tak, żebyśmy doszli do stanu, że żołnierze - w ramach tego komponentu - wyposażeni w odpowiedni sprzęt, będą mogli wspierać Straż Graniczną" - wyjaśnił. Zaznaczył, że od początku kryzysu na granicy wschodniej, WOT wciąż wspiera w działaniach żołnierzy WP i funkcjonariuszy SG. "Ale chodzi o powołanie komponentu, który będzie się specjalizował właśnie w takiej formule służby" - dodał minister Błaszczak.

Mówił, że nazwa i skrót powołanego komponentu (KOP) nie jest przypadkowa. "Oczywiście odwołujemy się do tradycji sprzed II wojny światowej, wtedy też obok Straży Granicznej był Korpus Ochrony Pogranicza, jako formacja wojskowa" - przypomniał.

W wystąpieniu po przysiędze złożonej przez prawie trzydziestu nowych żołnierzy WOT, wicepremier Błaszczak mówił też, że taka przysięga to ważna chwila nie tylko dla samych żołnierzy i ich bliskich, ale też dla miejscowej społeczności. "Dlatego, że żołnierze WOT stanowią właśnie komponent lokalny polskich sił zbrojnych. To są ludzie, których państwo przecież znają, to są wasi sąsiedzi (...), ludzie którzy są zawsze gotowi i zawsze blisko" - mówił do zgromadzonych na uroczystości w Kolnie.

Wzięli w niej udział również żołnierze z USA, Chorwacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii, służący w Batalionowej Grupie Bojowej NATO, podlascy parlamentarzyści, władze samorządowe, bliscy żołnierzy składających przysięgę.

Mariusz Błaszczak zachęcał nie tylko do wstępowania w szeregi WOT, ale też do zawodowej służby wojskowej; również, by poprzez WOT żołnierze trafiali do wojska zawodowego. "Mamy bardzo szeroką ofertę służby w wojsku polskim, w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, ale najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, potrafiło posługiwać się bronią i wiedziało, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia" - dodał minister obrony narodowej.

"Zdecydowana większość naszych żołnierzy łączy pracę i codzienne życie ze służbą, wzbogacając ją o swoje cywilne kompetencje. To wyjątkowy atut terytorialnej służby wojskowej" - mówił dowódca 1. Podlaskiej Brygady OT płk Sławomir Kocanowski. Zwracał uwagę na to, że - z racji położenia województwa przy wschodniej granicy - znaczenie ma współpraca z wojskami operacyjnymi i siłami sojuszniczymi, w tym z litewskimi wojskami obrony terytorialnej oraz Batalionową Grupą Bojową NATO w Polsce.

1. Podlaska Brygada OT została sformowana jako jedna z pierwszych w 2016 roku. Liczy ponad 2 tys. żołnierzy i składa się z pięciu batalionów piechoty lekkiej oraz trzech samodzielnych kompanii. We wrześniu w jej szeregi wstąpiło blisko 90 nowych żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzono je 1 stycznia 2017 roku. Żołnierze, których jest ponad 34 tys., szkolą się obecnie w 18 brygadach obrony terytorialnej.(PAP)

Robert Fiłończuk