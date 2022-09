Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej upamiętniony na znaczku pocztowym. Prezentacja znaczka pocztowego emisji Przekop Mierzei Wiślanej

– Data otwarcia kanału żeglugowego – 17 września – nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia w 1939 roku sprzymierzony z Hitlerem Związek Sowiecki wbił Polsce nóż w plecy. Otwarcie przekopu na Mierzei Wiślanej to dowód na to, że potrafimy wyciągnąć lekcję z historii – zadbać o nasze bezpieczeństwo, interesy gospodarcze i suwerenność. Ta ważna inwestycja wpisuje się także w politykę uniezależniania się od Rosji. W obliczu tragicznych wydarzeń na Ukrainie nikt już chyba nie powinien mieć wątpliwość co do słuszności naszych działań – powiedział Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

– Poczta Polska upamiętnia na znaczkach pocztowych nie tylko ważne rocznice i postacie. Nasze wydawnictwa filatelistyczne stanowią także świadectwa przełomowych i ważnych wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Otwarcie nowej drogi wodnej, kanału łączącego ziemię elbląską z morzem, bez wątpienia zasługuje na upamiętnienie na znaczku pocztowym. Jestem przekonany, że to nie ostatnia tego typu ważna z punktu widzenia polskiego interesu inwestycja, która znajdzie się w najbliższym czasie na wydawnictwach Poczty – oznajmił Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Jak wskazują przedstawiciele Poczty Polskiej, otwarcie nowego kanału żeglugowego wpisuje się w konsekwentnie realizowaną politykę zwiększenia bezpieczeństwa gospodarczego Polski, stanowiąc przy tym kolejny, ważny krok w kierunku uniezależnienia od Rosji. A Poczta Polska chce nie tylko upamiętniać, ale i wspierać takie działania.

Na znaczku pocztowym znajduje się fotografia przedstawiająca przekop Mierzei Wiślanej z lotu ptaka, a na kopercie pierwszego dnia obiegu – schemat kanału żeglugowego i koniecznej infrastruktury. Specjalny znaczek o nominale 0,60 gr wyemitowano w nakładzie 5 mln sztuk.