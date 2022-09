Rusza proces w sprawie głośnego morderstwa w Olsztynie z końcówki lat 90. Oskarżonym jest Jacek W.

Dziś (21 września) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa, w której na ławie oskarżonych ponownie zasiadł Jacek W. Prokurator oskarżył Jacka W. o to, że w okresie od kwietnia do 26 maja 1999 r., wspólnie z innymi osobami, wziął udział w porwaniu Tomasza S., stosował wobec niego groźby oraz przemoc w celu zmuszenia go do przyznania się do udziału w zamachu bombowym na Krzysztofa A., a następnie dokonał zabójstwa Tomasza S., oddając w jego kierunku co najmniej jeden strzał z broni palnej skutkujący jego zgonem, przy czym jego zwłoki ukrył.

Jacek W. w pierwszym dniu procesu złożył obszerne wyjaśnienia, w których zakwestionował swoje sprawstwo w zakresie czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia. Następnie Sąd rozpoczął odczytywanie wyjaśnień oskarżonego złożonych w trakcie postępowania przygotowawczego.

Proces Jacka W. będzie kontynuowany w dniach: 22, 23 i 27 września 2022 r. o

godz. 9.15.

Przypomnijmy, że Jacek W. kilkanaście lat temu został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo w 1999 r. Tomasza S. z Suwałk. Jego rozkawałkowane zwłoki miał ukryć w różnych miejscach m.in. utopić w jeziorze Pluszne pod Olsztynem. Gdy w styczniu 2014 r. w innym miejscu odkryto szkielet mężczyzny, który został zidentyfikowany jako rzeczywisty Tomasz S., Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w sprawie zabójstwa i w marcu 2015 r. przekazał sprawę oskarżonego Jacka W. do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 28 maja 2020 r. uznał Jacka W. za winnego udziału w porwaniu Tomasza S. i wymierzył mu za to karę 10 lat pozbawienia wolności, natomiast uniewinnił go od zarzutu zabójstwa Tomasza S. Jednakże Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Aktualnie Jacek W. jest tymczasowo aresztowany do sprawy nadzorowanej przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.