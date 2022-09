Powstają nowe dojścia do parku Nagórki-Jaroty

Okoliczni mieszkańcy jeszcze łatwiej będą mogli dostać się do rekreacyjnych terenów wokół zbiornika retencyjnego. Właśnie rozpoczęły się pracy przy dwóch nowych dojściach.

To miejsce od samego początku wzbudziło entuzjazm mieszkańców stolicy Warmii i Mazur. Mnóstwo osób zaczęło odwiedzać nową, zieloną przestrzeń między dwoma dużymi, olsztyńskimi osiedlami, spędzać tam czas, grillować, spacerować, jeździć rowerem.

Dotychczas do parku istniało jedno oficjalne dojście - w pobliżu salony rowerowego. Nie było jednak oczywiste i łatwe do bezproblemowego odnalezienia. Realizacja wcześniej nakreślonych ratuszowych planów, a także inicjatywa mieszkańców zgłoszona do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego sprawiają, że ta przestrzeń zyska kolejne, łatwiejsze skomunikowanie.

Pierwszym z połączeń będzie krótka ścieżka wiodąca od ul. Paukszty. Zostanie poprowadzona między domkami jednorodzinnymi, a Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Labirynt Polskiego Związku Niewidomych. Ten pieszo-rowerowy trakt był planowany już na etapie przygotowań do powstania zbiornika retencyjnego wraz z okoliczną infrastrukturą.

Drugim będzie natomiast zgłoszone przez mieszkańców i wybrane do realizacji połączenie wiodące od strony ul. Turowskiego, przy Szkole Podstawowej nr 12. Częściowo - na wysokości szkoły - dojście i dojazd do parku od tej strony będzie utwardzony. Na pozostałym odcinku zostanie wykonany z nawierzchni mineralnych, czyli tak, jak wokół zbiornika retencyjnego.

- Teren między Nagórkami i Jarotami został zagospodarowany jako zbiornik retencyjny - przypomina prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Przy okazji, aby jak najlepiej wykorzystać to miejsce, zdecydowaliśmy o wzbogaceniu go w infrastrukturę służącą do relaksu i rekreacji.

Na tym terenie powstały fontanna, tarasy, grille, trampoliny, plac zabaw oraz ścieżki spacerowe i rowerowe. Poza tym posadzonych zostało 150 drzew, tysiące krzewów i bylin. Dzięki temu powstał niemal czterohektarowy, oświetlony, klimatyczny park.