Ruszyła budowa nowoczesnego biurowca Porta Mare w Elblągu w ramach Programu Fabryka. Wbito już symboliczne łopaty

W środę 21 września wbito pierwszą łopatę pod budowę biurowca Porta Mare. Na elbląskiej Wyspie Spichrzów powstanie nowoczesny budynek składający się z siedmiu segmentów z charakterystycznymi spadzistymi dachami zwróconymi w kierunku rzeki. Całość ma nawiązywać do zabytkowej starówki oraz historycznej zabudowy tego obszaru. Będzie to pierwszy obiekt klasy A na terenie Elbląga i kolejna – po Stalowej Woli – inwestycja realizowana w ramach Programu Fabryka.

Porta Mare ma zaoferować ponad 11 tys. mkw. powierzchni użytkowej o zróżnicowanym przeznaczeniu – biurowym, usługowym i hotelowym. W pięciokondygnacyjnym obiekcie przewidziano ponad sto miejsc postojowych w garażu podziemnym, niemal 30 naziemnych oraz cztery stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Porta Mare ma przyciągać najemców nie tylko doskonałą lokalizacją, ale także udogodnieniami w wysokim standardzie. Wśród nich znajdują się m.in. ogród wertykalny z żywych roślin filtrujący powietrze, kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne.

Inwestycja powstaje w ramach Programu Fabryka, który Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (spółka akcyjna Skarbu Państwa wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw — przyp. red.) uruchomiła w połowie 2018 roku. Jego celem jest wsparcie rozwoju średnich miast poprzez budowę biurowców.

Biurowce powstające w ramach inicjatywy mają spełniać szereg kryteriów, wśród których można wymienić dobrą lokalizację, dostępność komunikacyjną, udogodnienia dla rowerzystów, dostęp do funkcji komunalnych i usług towarzyszących. Budynki cechować ma również wysoki standard.

Teren pod realizację biurowca wskazał elbląski samorząd. W średniowieczu Wyspa Spichrzów stanowiła gospodarcze zaplecze i serce miasta. To tam lokowano urządzenia niezbędne do obsługi dalekosiężnego handlu, portu i stoczni. Znajdowały się tam również warsztaty rzemieślnicze i spichrze. Obszar jest objęty opieką konserwatorską, która determinuje kształt budynku i przebieg realizacji inwestycji. Budowa Porta Mare ma za zadanie przywrócić życie do tej części miasta — przyciągnąć biznes i inwestorów.

Podczas inauguracji budowy obecni byli lokalni politycy.

— Bardzo się cieszę, że poprzez symboliczne wbicie łopaty budowa nowoczesnego biurowca w Elblągu staje się faktem. To szansa na dalszy rozwój, ale także prestiż. Jestem przekonany, że inwestycja stanie się impulsem do dalszego zagospodarowania Wyspy Spichrzów. Nowoczesne budynki realizowane w ramach Programu Fabryka, które nawiązywać będą do dawnej zabudowy spichlerzowej, jak również nabrzeże, które zrealizuje samorząd w ramach funduszy pozyskanych z Polskiego Ładu, stworzą bardzo atrakcyjną przestrzeń publiczną. To jeden z elementów wykorzystywania naszego wodnego potencjału, w kontekście rozwoju gospodarczego i turystycznego, w związku z wybudowanym kanałem przez Mierzeję Wiślaną — mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Glos podczas inauguracji budowy Porta Mare zabrali również wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka i wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski.

— Rozpoczynamy inwestycję, której do tej pory brakowało w tym regionie. Umożliwi ona ściągnięcie biznesu dla Elbląga. W wyniku różnych przyczyn — ale głównie ze względu na reformę terytorialną — biznes dążył do dużych miast i stolic województw. Byłe miasta wojewódzkie — takie jak Elbląg — zeszły na dalszy plan. Filozofia rządu Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, aby budować zrównoważony rozwój — zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich — mający na celu stworzenie podobnych warunków do funkcjonowania. Ta inwestycja jest tego przykładem — aktywizuje mniejsze i średnie ośrodki i wyrównuje szanse. Mam nadzieję, że młodzi ludzie nie będą uciekali do większych miast, a biznes w Elblągu będzie się rozwijał — przekazał Andrzej Śliwka.