Gminny Program Rewitalizacji - zachęcamy do wypełnienia ankiety

Jeszcze tylko do poniedziałku (26 września) czekamy na opinie mieszkańców Olsztyna poświęcone Gminnemu Programowi Rewitalizacji. Wypełnienie internetowego formularza zajmuje tylko kilka minut.

Każde miasto ma lepsze i gorsze miejsca. W jednych wszyscy czują się jak u siebie, pomagają sobie nawzajem i chcą zostać na dłużej. Inne z kolei nie zachęcają do wyjścia z domu, każdy mieszkaniec musi sam sobie radzić z problemami i marzy o wyprowadzce gdzie indziej.

- Tak nie musi być, bo całe miasto może być lepsze - mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Temu służy rewitalizacja, czyli wspólna praca nad zamianą "złych obszarów" w miejsca, z których ich mieszkańcy mogą być dumni i gdzie każdy czuje się dobrze.

W takiej przemianie może być przydatny Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+, który pomoże nam lepiej zrozumieć miasto i zaplanować zmiany tam, gdzie są potrzebne. Będzie wskazywać cele i opisywać sposoby, jak je osiągnąć. Będzie też pokazywać, jakie projekty i przedsięwzięcia należy podjąć, aby zmiany były widoczne wokół nas.

Dlatego zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Udzielone w niej odpowiedzi pomogą nam zrozumieć, jakie miejsca w obszarze rewitalizacji są ważne albo kłopotliwe, co ciekawego lub niepokojącego się tam dzieje, co można poprawić, gdzie trzeba pomóc.