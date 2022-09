GUS podał kolejne dane ze Spisu

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań był prowadzony w poprzednim roku. Badanie przeprowadzane jest raz na dekadę. Na podstawie analizy zebranych danych przedstawiane są kolejne zmiany, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie.

- Ten spis to nie tylko zliczenie ludności, mieszkań i budynków - mówi prezes GUS, Dominik Rozkrut. - To podstawowe narzędzie, w oparciu o które konstruujemy wszystkie nasze badania. Jest okazją do odświeżenia naszej wiedzy na temat struktury społeczeństwa.

W 2011 roku Olsztyn zamieszkiwało 174645 osób. W ciągu dekady ta liczba zmniejszyła się i wynosi 170225 mieszkańców, czyli stanowi 97,5 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Jednocześnie to 0,4 proc. liczby ludności Polski. Spośród podolsztyńskich gmin największy przyrost zanotowała Stawiguda - niemal 112 proc.

W porównaniu do innych miast wojewódzkich Olsztyn plasuje się w połowie stawki, biorąc pod uwagę zmianę liczby mieszkańców. Spośród 18 miast wzrosty zanotowało osiem, m.in. Warszawa, Poznań, Gdańsk. Te, których liczba mieszkańców zmalała, to m.in. Katowice, Łódź, Szczecin czy Toruń.