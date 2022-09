Ukraiński generał Marko Bezruczko będzie miał swoją tablicę w Olsztynie? Radni będą głosować nad projektem uchwały

Pod koniec sierpnia w Olsztynie oficjalnie odsłonięto plac. im. Marka Bezruczki. Plac jest zlokalizowany w ciągu ul. Pstrowskiego, u zbiegu z ul. Szymborskiej. To teren, na którym mieści się rondo łączące obie szosy prowadzące do wyjazdu w kierunku Szczytna oraz do południowej obwodnicy miasta.

— Ukraińcy i Polacy mają kolejne miejsce, które nas jednoczy — mówi przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan Stefanczuk, który wziął udział w uroczystości. — A to jest przykład tego, jak wiele możemy wspólnie osiągnąć. To ważne, że jesteśmy razem.

Generał Bezruczko jest symbolem dobrych relacji polsko-ukraińskich. W maju 1920 roku dowodzeni przez niego żołnierze wraz z siłami polskimi zajęli Kijów, dowodził też m.in. obroną Zamościa przed Armią Czerwoną. Został pochowany w Warszawie.

Teraz czas na tablicę

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zagłosują nad projektem uchwały tablicy upamiętniającej ukraińsko-polskiego bohatera, która ma stanąć na wspomnianym placu. Inicjatorem pomysłu jest Związek Ukraińców w Polsce.

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że:

[highlight]Dzięki heroizmowi dowodzonych przez niego polsko-ukraińskich wojsk możliwe było zwycięstwo nad bolszewikami w bitwie o stolicę Polski. Rolę obrońców Zamościa wysoko oceniali ówcześni polscy dowódcy, a także m. in. generał Maxime Weygand, szef francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Jego zdaniem, powstrzymanie, a następnie rozbicie zagrażającej Warszawie Armii Konnej, predestynowało dowódcę i załogę do miana współautorów "Cudu nad Wisłą". Rola tego wybitnego żołnierza ukraińskiego i tysięcy innych żołnierzy URL Symona Petlury współpracującego z Józefem Piłsudskim, walczących "Za Wolność Naszą i Waszą", w zwycięstwie nad bolszewikami, jeszcze do nie dawna, przemilczano. A właśnie w wojnie przeciwko bolszewikom Polska niezwykle dużo zawdzięcza współpracy militarnej z Ukraińską Republiką Ludową i jej armią. Wysoko ocenia i również prosi o upamiętnienie generała Marka Bezruczki dyplomacja ukraińska w Polsce. Imię gen. Marka Bezruczki jest wzorem współpracy dwóch wielkich narodów w środku Europy. Upamiętnianie takich właśnie ludzi działających na rzecz obydwu narodów z pewnością będzie służyć dalszym partnerskim i przyjacielskim kontaktom między Polakami i Ukraińcami tak międzypaństwowym, jak i między społecznościami zamieszkującymi w swoich małych ojczyznach w wielu regionach Polski i Ukrainy. Tak się złożyło, że na Warmii i Mazurach, w tym i w stolicy naszego regionu, mieszka ok. 70 tysięcy Ukraińców. Ten rok jest wyjątkową wręcz okazją do upamiętnienia tego bohaterskiego generała. Czcimy bowiem 100-lecie zwycięstwa nad bolszewicką nawałą, do którego przyczynił się wydatnie również generał Marko Bezruczko. Natomiast 10 lutego 2019 r. minęło 75 lat od śmierci gen. M. Bezruczki. Niedawno odznaczaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dotychczas tylko Wrocław (w 2018 roku) uczcił pamięć tego ukraińskiego żołnierza URL zasłużonego również i dla Polski, nadając jego imię jednemu z rond w centrum miasta[/highlight]

Projekt tablicy wygląda w następujący sposób. Będzie ona zapisana zarówno w języku polskim jak i ukraińskim.