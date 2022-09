Putin ogłasza mobilizację

Dziś około godz. 8 rano polskiego czasu Władimir Putin wygłosił przemowę, w której odniósł się do planowych na terenach okupowanych referendach i mobilizacji w Rosji.

— Celem tego Zachodu jest osłabienie, podzielenie i ostatecznie zniszczenie naszego kraju. Mówią już wprost, że udało im się podzielić Związek Radziecki w 1991 roku, a teraz nadszedł czas, aby sama Rosja rozpadła się na mnóstwo śmiertelnie wrogich regionów i obszarów — mówił dziś rano Putin.

Putin mówił o tym, że cele "specjalnej operacji wojskowej" są spełniane a "Ługańska Republika Ludowa została już praktycznie całkowicie oczyszczona z neonazistów". Kreml tym samym usprawiedliwia przeprowadzenie ustawionych referendów, które będą przeprowadzone w najbliższych dniach w okupowanych obwodach: ługańskim, donieckim, chersońskim i częściowo zajętym obwodzie zaporoskim. Przyłączenie tych terytoriów do Rosji daje Putinowi możliwości użycia m.in broni atomowej w przypadku ofensywy wojsk ukraińskich odbijających swoje terytoria.

W Rosji trwa mobilizacja

Putin poinformował opinię publiczną o podpisaniu dekretu o częściowej mobilizacji. Oznacza to tyle, że do poboru mogą trafić Rosjanie znajdujący się w rezerwie a także Ci, którzy służyli już w siłach zbrojnych lub mają określone specjalizacje wojskowe. Do sprawy odniósł się Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

— 210 dzień "wojny trzydniowej". Rosjanie, którzy domagali się zniszczenia Ukrainy, otrzymali: 1. mobilizację. 2. zamknięte granice, blokady rachunków bankowych. 3. więzienie za dezercję. Wszystko jest nadal zgodnie z planem, prawda? Życie ma świetne poczucie humoru — napisał na swoim Twitterze.

Po orędziu Putina w rosyjskiej wersji wyszukiwarki Google niezwykle popularna stała się fraza "Jak opuścić Rosję". To pokazuje, jakie nastawienie do mobilizacji mają młodzi Rosjanie.