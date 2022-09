Prezydent Olsztyna z wizytą u siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn

Tradycją stało się, że tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi, siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn spotykają się z władzami miasta. Dla naszego zespołu jest to zaszczyt móc porozmawiać z Prezydentem Olsztyna na chwilę przed pierwszym meczem o ligowe punkty. Tegoroczne spotkanie było jednak nieco inne - odbyło się ono nie w gościnnych progach olsztyńskiego ratusza, a w hali treningowej, na kilka minut przed rozpoczęciem zajęć.

W spotkaniu, oprócz Prezydenta Piotra Grzymowicza, wzięli także udział: prof. Mirosław Gornowicz, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Olsztyna oraz Alicja Dzietowiecka, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji.

— Chciałbym pogratulować Wam zajęcia szóstego w poprzednim sezonie. Widzieliśmy, że walczyliście do samego końca. Mam nadzieję, że jesteście świetnie przygotowani do nadchodzących rozgrywek i będziecie walczyć o zajęcie jeszcze większej lokaty. Olsztyńscy kibice z całą pewnością będą Was mocno dopingować — powiedział Piotr Grzymowicz.

Prezydent Olsztyna przekazał także siatkarzom informację na temat budowy nowej Hali Urania.

— Czekamy z niecierpliwością na Wasz powrót do Uranii. Niestety musieli przedłużyć czas jej oddania. Przedłużyliśmy wykonawcy termin do 23 sierpnia 2023 roku i mamy nadzieję, że dotrzyma on terminu, dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzić odbioru. Sam obiekt będzie mógł pomieścić 4000 kibiców, a z dodatkowymi miejscami na parkiecie - około 5000 miejsc. Będziemy mieć także halę rozgrzewkową. Mam nadzieję, że sezon 2023/2024 rozpoczniemy już w nowej Uranii!

Na zakończenie spotkania, siatkarze stanęli do wspólnego zdjęcia z prezydentem Olsztyna. Każdy z siatkarzy otrzymał również drobny upominek od władz miasta.