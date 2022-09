Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki po raz 20 na UWM!

Wystarczy rzut oka na program jubileuszowej edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, żeby przekonać się, że wybór dotyczący tego, jakie zajęcia lub warsztaty wybrać, nie będzie łatwy. Organizatorzy zadbali o to, żeby oferta była bardzo urozmaicona. Prowadzący zajęcia zaproponowali ciekawe tematy, które zostały one skatalogowane w pięciu sekcjach: „Tajemnice Przyrody”, „Zdrowe Życie”, „Świat Technologii”, „Bez Granic” oraz „Sztuka w Nas”.

Zaproszenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”, które w tym roku po raz pierwszy zajmuje się organizacją ODNiS, przyjęli goście specjalni. O fascynującym świecie nauki opowiadać będą fizycy Michał Krupiński i Dariusz Aksamit oraz astronom Leszek Błaszkiewicz. Uczniowie docenią pewnie także rady od Eweliny Strawy, która podpowie, jak się uczyć, żeby się nauczyć.

Na dobry początek roku szkolnego (i nie tylko) może się także przydać wiedza, którą podzieli się trener przygotowania mentalnego Rafał Malinowski. Anna Urbańska i Paweł Jarząbek przekonają uczestników, że dzięki znajomości swojego mózgu łatwiej jest funkcjonować w grupie i relaksować się. Swoimi doświadczeniami podzieli się też załoga Fundacji Marka Kamińskiego.

Na osoby, które wezmą udział w naukowej przygodzie, czekać będą nie tylko zajęcia wyszczególnione w programie, ale też ciekawe wystawy mobilne.

W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM pojawią się takie dwie. Pierwsza z nich, „Poznaj i odkryj siebie”, składa się z 17 eksponatów interaktywnych, w których obszernie zaprezentowana została anatomia i budowa ludzkiego organizmu.

Drugiej nadano hasło „Zmysł”. Dzięki niej pojawi się szansa, by ocenić zakres swojego wzroku czy słuchu, rozpoznać niewidzialny przedmiot, odgadnąć zapach… Wszystko to dzięki interaktywnym doświadczeniom.

W Bibliotece Uniwersyteckiej zagości z kolei mobilna pracownia kreatywna „przeBUDOWA". Składa się ona z nowatorskiego systemu wielkich klocków, które pozwalają na tworzenie budynków, zamków, mostów, tuneli, akweduktów czy postaci. Służą one później dzieciom jako obiekty do wspólnej zabawy.