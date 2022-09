Rekord? Kierowca z Barczewa miał 3,5 promila alkoholu we krwi. Nie potrafił utrzymać pionowej pozycji podczas kontroli

Każdego pijanego kierowcę należy potępić i ukarać, ale co zrobić z delikwentem, który kierując samochodem jest tak pijany, że nie może utrzymać równowagi i wypowiedzieć jednego zdania po polsku? 53-letni kierowca z Barczewa wczoraj wydmuchał 3,5 promila.

W poniedziałek (19 września) funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barczewie na jednej z gminnych dróg zauważyli osobowego volkswagena. Ich uwagę przykuł styl jazdy kierującego, który nie trzymał toru jazdy – zjeżdżał od prawej do lewej krawędzi jezdni. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej. Zaraz po podejściu do kierującego policjanci wyczuli od niego silny zapach alkoholu.

Badanie alkomatem wykazało w organizmie 53-latka prawie 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał problemy z utrzymaniem równowagi, a jego mowa była bełkotliwa. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna nie miał prawa jazdy. 53-latek zlekceważył również obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego wkrótce przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenia drogowe.

Przypominamy, że 17 września weszły w życie kolejne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Zmiany dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.