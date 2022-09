95 jednostek przeprawiło się w niedzielę przez śluzę na Mierzei Wiślanej

W sobotę 17 września zgodnie z zapowiedziami odbyło się uroczyste otwarcie Kanału Żeglugowego, zbudowanego jako pierwszy etap drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Dokładnie o godzinie 14.15 dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski przez połączył się z Kapitanem Portu Nowy Świat Pawłem Perkowskim, mówiąc: — Kapitanie Portu Nowy Świat, proszę uruchomić procedurę otwarcia.

Most Północy został otwarty osiem minut później, a pierwszy statek – ZODIAK II Urzędu Morskiego w Gdyni, wyszedł ze śluzy o godzinie 14.40. Za nim wypłynął statek Morskiego Oddziału Straży Granicznej – KAPER-2 oraz ORKAN Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W uroczystości wzięły udział także jednostki Marynarki Wojennej RP, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostki hydrograficzne i patrolowo-kontrolne administracji morskiej.

Po oficjalnym zainaugurowaniu funkcjonowania nowej przeprawy, w niedzielę 18 września łącznie prześluzowanych zostało 95 jednostek.

W pierwszym śluzowaniu w niedzielę odprawiło się 12 jednostek, w drugim - 40 jednostek , w trzecim- 38 jednostek a w czwartym - 5 jednostek.

Śluzowanie jest bezpłatne i odbywa się według harmonogramu z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany: I śluzowanie 08:30 - 10:30; III: 13:30 - 15:30, natomiast z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: II. 11:00 - 13:00 oraz IV. 16:00 - 18:00.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym przejście przez Zalew Wiślany to ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg — także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały tor wodny mają mieć docelowo 5 m głębokości. Planowo całość inwestycji ma być gotowa w 2023 roku.