MPEC sprzedaje niewielką część swoich zapasów węgla z Kazachstanu mieszkańcom Olsztyna

— Pozyskany przez naszą Spółkę węgiel kamienny z Kazachstanu, który charakteryzuje się wysoką kalorycznością i odpowiednimi parametrami - po odpowiednim odsianiu do postaci groszku może być stosowany w domowych piecach — tłumaczy Kamila Rostkowska- Różacka z MPEC-u.

Spółka postanowiła wystawić część swoich zapasów na licytację. "Pod młotek" idzie 300 ton wysokokalorycznego groszku. Od piątku zaczynają się licytacje, na których można kupić 5 ton groszku jednorazowo.

Dlaczego MPEC sprzedaje węgiel?

Oczywiście nie jest tak, że MPEC cierpi na nadmiar węgla. Sprzedawane 300 ton to groszek, który pochodzi z odsiewu wysokokalorycznego węgla z Kazachstanu. MPEC głównie pali miałem węglowym, dlatego wychodząc na potrzeby mieszkańców, spółka postanowiła sprzedać bardzo niewielką część swoich zapasów, która nadaje się do opalania w domach.

— Przychód pozyskany ze sprzedaży groszku w sposób częściowy pozwoli na pokrycie kredytów, które w czerwcu 2022 Spółka MPEC zaciągnęła na zakup paliw niezbędnych do zapewnienia odpowiednej ilości ciepła naszym odbiorcom w sezonie grzewczym 2022/2023 — przekazuje Kamila Rostkowska- Różacka.

Ile kosztuje węgiel z MPEC-a?

Jak ostatnio często słyszymy, tanio to już było. Porównując cenę węgla od MPEC do tych dostępnych na rynku, nie ma tragedii. Cena wywoławcza za pięć ton groszku wynosi 12 300 zł, czyli 2 460 zł za tonę. Musimy pamiętać, że to licytacja, a minimalne przebicie wynosi 50 zł. Ostateczna cena może więc znacznie wzrosnąć.

Jak kupić węgiel z MPEC-a?

Licytacje na groszek z Kazachstanu rozpoczną się w piątek 23 września za pośrednictwem portalu internetowego eB2B Link do aukcji . Węgiel musi zostać odebrany osobiście w ciągu 7 dni od wygrania aukcji. Warunkiem koniecznym do startu w licytacji jest wpłacenia wadium w wysokości tysiąca złotych na numer bankowy MPEC.

kg