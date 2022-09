Ukradł 15 butelek wódki i wędlinę na zakąskę. Do imprezy włączyli się policjanci z Olsztyna

25-latek chciał rozpocząć tydzień z przytupem. Robiąc poniedziałkowe zakupy w jednym z olsztyńskich marketów schował do plecaka 15 butelek wódki i wędlinę o wartości ponad 500 zł. Impreza zakończyła się zanim zdążyła się rozpocząć, bo włączyła się do niej ochrona marketu i funkcjonariusze policji.

Tylko w ciągu jednego dnia olsztyńscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzewane o kradzież sklepową. W obu przypadkach czujnością wykazali się pracownicy ochrony, którzy zauważyli przestępczy proceder. Łupem 25-latka padł alkohol i produkty spożywcze o wartości ponad 500 złotych, z kolei 54-latka miała dokonać kradzieży perfum i kosmetyków na łączną kwotę prawie 1800 złotych. Oboje wkrótce będą się tłumaczyć przed sądem.

W poniedziałek (19 września) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o kradzieży sklepowej na terenie miasta. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol, który ustalił szczegóły zdarzenia. Z relacji pracownika ochrony wynikało, że mężczyzna zabrał z półek i włożył do plecaka m.in. 15 butelek wódki oraz wędliny o łącznej wartości ponad 500 złotych. Następnie próbował opuścić sklep nie płacąc za towar, dlatego został ujęty po przekroczeniu linii kas. Ujętym mężczyzną okazał się 25-letni mieszkaniec Olsztyna.

Do kolejnej kradzieży doszło kilka godzin później w jednej z olsztyńskich drogerii. W tym przypadku łupem 54-latki padły perfumy i kosmetyki o wartości prawie 1800 złotych. Kobieta została ujęta przez pracownika ochrony i przekazana interweniującym policjantom.

54-latka i 25-latek zostali zatrzymali i trafili do policyjnego aresztu. We wtorek (20.09.2022) najprawdopodobniej usłyszą zarzuty kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.