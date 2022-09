Matematycy z całego świata przyjechali do Kortowa

Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio-Mathematica" odbywa się od 2014 roku cyklicznie w dwóch miastach: Olsztynie i Rzeszowie. I cieszy dużym zainteresowaniem naukowców z całego świata. Wydarzenie jest wspierane finansowo m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. A jego pomysłodawcami byli prof. Jacek Dziok oraz prof. Adam Lecko.

— Miały to być lokalne konferencje. Ale rozwinęły się w sposób dość nieoczekiwany. Nie mieliśmy ambicji robić konferencji międzynarodowych — mówi prof. Adam Lecko, kierownik Katedry Analizy Zespolonej UWM w Olsztynie. — W 2018 roku udało nam się uzyskać dofinansowanie ministerialne, dzięki czemu udało się zaprosić szersze grono wybitnych matematyków z zagranicy. W 2020 roku - z powodu ograniczeń - projekt nie mógł odbyć się w formie stacjonarnej. Ale w ostatniej chwili zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy konferencję online. I udało się to bardzo — dodaje.

W tym roku wydarzenie ponownie odbywa się w formie stacjonarnej. — Celem konferencji - oprócz wymiany naukowej - jest kontakt personalny. Spotykamy się po to, żeby ze sobą porozmawiać. Chcemy też zobaczyć swoje osobowości. Uczestnicy sami wyznaczają sobie tematy dyskusji — wyjaśnia profesor Adam Lecko.

źródło: UWM