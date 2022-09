Andrzej Stankiewicz, student z Olsztyna, podbił serca jurorów The Voice of Poland. Odwróciły się aż cztery fotele!

Andrzej Stankiewicz startuje w The Voice of Poland. W "Przesłuchaniach w ciemno" oszołomił wszystkich jurorów. Kim jest nowa gwiazda popularnego talent show TVP?

Andrzej Stankiewicz jest Polakiem urodzonym w Wilnie. Od roku mieszka w Olsztynie, gdzie studiuje na UWM edukację artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Zdecydował się wziąć udział 13. edycji The Voice of Poland. Zaśpiewał "Wicked Game", którą w oryginale wykonuje artysta Chris Isaak. Kilka lat temu występem z tym utworem zachwyciła Alicja Szemplińska, która później sięgnęła po zwycięstwo.

Andrzej Stankiewicz przeszedł do kolejnego etapu programu. Wybrał drużynę Justyny Steczkowskiej. O jego obecność w ekipie walczył także Marek Piekarczyk, Lanberry oraz Tomson i Baron. Oznacza to, że odwrócił wszystkie fotele.

Student z Olsztyna rok temu wziął udział w Lietuvos Balsas, czyli litewskiej wersji The Voice. Odpadł na etapie bitew po występie z piosenką "When The Party's Over" Billie Eilish.