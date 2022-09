Budynek Dworca Głównego w Olsztynie zniknął z powierzchni ziemi

Trwają prace związane z przebudową stacji Dworca Głównego w Olsztynie. W ostatnich dniach z powierzchni ziemi, na dobre zniknął stary budynek olsztyńskiego dworca. Jak więc wygląda obecnie to miejsce? Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Służył mieszkańcom ponad 51 lat, czas na zmiany, bo ani ładny, ani funkcjonalny, to raczej nikt nie zapłacze za nim. Złote gody już były i czas się rozstać. Budynek Dworca Głównego w Olsztynie zniknął na dobre z powierzchni ziemi.

Planowany termin otwarcia nowego dworca dla podróżnych to druga połowa 2023 roku. Koszt inwestycji to 70,97 mln zł brutto. Nowy dworzec ma być nowoczesny, funkcjonalny. Zostanie wzniesiony na planie trapezu, z przeszkloną fasadą. Budynek będzie składał się z trzech kondygnacji — jednej podziemnej i dwóch nadziemnych, a w najwyższym punkcie będzie miał 12 m wysokości. Budynek wyglądem będzie przypominać origami lub żagiel, co jest nawiązaniem do charakteru Warmii i Mazur.

Co istotne, na dworzec, jak też na perony będzie można dostać się też od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, bo powstaje nowe przejście podziemne o długości 140 metrów, o 100 metrów dłuższe niż dotychczasowe. Będzie szersze oraz wyższe. Obok dworca zaplanowany jest parking na 52 miejsca postojowe i 1500 metrów kwadratowych terenów zielonych.