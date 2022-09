Dobra informacja dla mieszkańców Olsztyna. Od dziś Aquasfera jest znowu otwarta

Remont Aquasfery został zakończony. Od dziś (poniedziałek 19 września) basen jest już w pełni otwarty. Przerwa konserwacyjna, która trwała trzy tygodnie właśnie się zakończyła a basen został ponownie oddany do użytku.

Obecnie w Aqusferze trwa remont dachu i szatni. Ten pierwszy wraca do zarządców budynku jak boomerang. Problem z dachem pojawił się już w 2016 roku, gdzie zaledwie kilka lat po oddaniu obiektu do użytku, ten zaczął przeciekać. Wciąż obowiązywała gwarancja jednak usterka nie została usunięta przez wykonawcę, tylko przez inną firmę, a pieniądze na naprawę zostały pobrane z kaucji gwarancyjnej. W listopadzie 2017 roku zakończyła się naprawa uszkodzonego dachu, przez który w trakcie opadów deszczu do środka przeciekała woda.

Okazało się, że problem wrócił a w czerwcu tego roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie szukał wykonawcy na ponowną naprawę dachu w Aquasferze.

— Przyczyną remontu jest wilgotność panująca w obiekcie, która spowodowała uszkodzenia części poszycia dachowego oraz zawilgocenie ponad miarę wełny mineralnej, czyli warstwy izolującej — informuje rzecznik prasowy OSiRu, Zbigniew Szymula. — Po ekspertyzie technicznej podjęliśmy decyzję o remoncie tej części dachu. Jest to dach nad basenem rozgrzewkowym i strefą rekreacyjną.

Kolejna usterka nie będzie naprawiona z kaucji gwarancyjnej. Przewidywana kwota, która umożliwi przywrócenie sprawności zadaszenia nad basenem to ponad 894 tysiące złotych. Planowany czas zakończenia prac to 30 listopada tego roku.

W tym czasie odbywała się przerwa konserwacyjna basenów.

W poniedziałek 29 sierpnia wszystkie baseny w Aquasferze zostały wyłączone z użytku. Powodem była planowana wcześniej przerwa konserwacyjna, która zakończyła się dzisiaj (poniedziałek 19 września).

Obecnie trwa równie remont szatni. Wyłączona z użytku pozostaje nadal część saunowa na pierwszym piętrze.

Karol Grosz