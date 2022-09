Dzisiaj każdy może się zaszczepić czwartą dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Na Warmii i Mazurach zaszczepiona jest połowa populacji

Do tej pory (poniedziałek 19 września) w całym woj. warmińsko-mazurskim podano 1 959 837 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych zostało 685 500 mieszkańców. Od 16 września każdy może przyjąć kolejną dawkę szczepionki.

Szczepienie drugą dawką przypominającą będzie wykonywane preparatami przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5. W blisko 90 proc. przypadków chronią one przed ciężkim przebiegiem choroby COVID-19 lub hospitalizacją.

— W ostatnich dniach rośnie liczba zakażeń. Na szczęście liczba hospitalizacji jest wciąż na stabilnym, stosunkowo niskim poziomie. Najlepszą metodą walki z koronawirusem są szczepienia. Dotychczas wystawiliśmy 5 mln e-skierowań na drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-10. W nocy z 15 na 16 września wystawimy kolejnych 5,8 mln — mówi Adam Niedzielski.

Pierwszeństwo w szczepieniu drugą dawką przypominającą mają osoby z grup ryzyka: w wieku 60+, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami odporności, personel medyczny, który ma kontakt z chorymi lub materiałem zakaźnym oraz mieszkańcy i pracownicy placówek opieki długoterminowej.

— Już 16 września w kalendarzach punktów szczepień będą wolne terminy, aby zapisać się na szczepienie nawet na ten dzień — zapewnia minister zdrowia.

Pacjenci, którzy zgłoszą się na szczepienie, otrzymają szczepionkę adaptowaną, którą aktualnie ma punkt szczepień.

— Wszystkie obecnie dopuszczone do obrotu szczepionki adaptowane są równie skuteczne — podkreśla Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

We wrześniu do Polski powinno trafić ok. 4 mln dawek szczepionek celowanych na Omikron BA.1 i BA 4/5. Już teraz blisko tysiąc punktów zamówiło 128 tys. dawek szczepionki Omikron BA.1.

Jak program szczepień wygląda na Warmii i Mazurach?

W skali Polski wypadamy raczej kiepsko. W całym woj. warmińsko-mazurskim mieszka ok. 1,42 mln mieszkańców. W pełni zaszczepionych zostało 685 500 osób. Ogólnie we wszystkich punktach szczepień w regionie podano 1 959 837 szczepionek.

Woj. warmińsko-mazurskie w programie szczepień wypada gorzej niż średnia Polska. Według oficjalnych danych MZ w całym kraju zaszczepiono 22,6 mln osób, czyli blisko 59,4 proc.

Karol Grosz