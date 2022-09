103. rocznica utworzenia naszej 16. Dywizji Zmechanizowanej

Podczas swojego przemówienia minister Błaszczak ogłosił, że "Generał Wojciech Ziółkowski jest już pełnoprawnym dowódcą 16. Dywizji Zmechanizowanej". Jak podkreślił, dywizja jest usytuowana na północnym wschodzie i pełni ważną rolę, bo jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Mariusz Błaszczak zaznaczył, że aby polscy żołnierze mogli skutecznie odstraszać agresora, wojsko musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jak mówił, jeszcze w tym roku do 16. Dywizji Zmechanizowanej trafią czołgi K2. Wskazał, że to czołgi nowoczesne i przystosowane do warunków geograficznych, jakie są w woj. warmińsko-mazurskim.

Szef MON wręczył wyróżnionym żołnierzom 16. Dywizji odznaczenia resortowe za realizację zadań przy obronie granicy polsko-białoruskiej przed atakami hybrydowymi. "Bardzo dziękuję, że jesienią ubiegłego roku stanęliście na wysokości zadania, że utrzymaliście granicę, że nie doszło do destabilizacji Polski , bo tak odczytuje plan gdzieś napisany na Kremlu: najpierw destabilizacja Polski, potem atak na Ukrainę, tak, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy" - mówił.

Zapewnił, że zadaniem, jakie sobie postawił jako szef MON, jest stworzenie silnej armii, co - jak ocenił - jest konsekwentnie realizowane od czasu, gdy PiS przejął w 2015 r. władzę w Polsce. Przypomniał, że jego środowisko polityczne mówiło wprost o zagrożeniach, o tym, że Putin próbuje odtworzyć imperium.

"I nasze słowa były przyjmowane czasami lekceważąco. Wczoraj można było usłyszeć, że premier rządu, który rządził w latach 2007-2015 (Donald Tusk - PAP), mówi, że przestrzegał przed imperializmem rosyjskim. Tylko jakoś nie można znaleźć tych słów przestrogi. Może wypowiadał je cicho, może w jakichś zamkniętych gronach, bo to co mówił publicznie przeczyło właśnie temu" - ocenił Błaszczak.

Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny, 9. Batalion Dowodzenia oraz 15. Brygada Zmechanizowana, która współpracuje z batalionową grupą bojową NATO (NATO eFP), rozmieszczoną w rejonie Orzysza.

Jak informował resort, trwa proces rozwoju i dozbrajania 16. Dywizji Zmechanizowanej; docelowo będzie liczyła cztery brygady. Jeszcze w tym roku 10 czołgów K2 trafi do Morąga, a 24 armatohaubice K9 trafią do pułku artylerii w Węgorzewie. Szef MON zapowiedział też, że w Ostródzie ma stacjonować batalion czołgów, który będzie częścią 20. Brygady Zmechanizowanej. Jednostka zostanie uzbrojona w południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther.

Od 2 grudnia 2019 roku dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie. Dywizja ma za zadanie bronić wschodniej i północnej części Polski. Stanowi ważny element systemu obronnego kraju.

red/PAP