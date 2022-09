Prezes PiS: otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną - kolejny akt tego, by Polska była naprawdę niepodległa

- Wierzę, że otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną to początek czwartego portu Rzeczypospolitej; to kolejny akt tego, by Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna i była liczącym się państwem; to także efekt woli, inspirowanej patriotyzmem - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, została otwarta nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyska niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Dzień później, 18 września, kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających.

"Otwarcie tego kanału to efekt woli, woli, której inspiracją jest patriotyzm" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas sobotniej uroczystości oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jak dodał, chodzi zarówno o patriotyzm "ogólnopolski, odnoszący się do państwa, prowadzący do wniosków, że nie możemy być zależni i (musimy) sami decydować o własnych sprawach i terytorium", jak i patriotyzm lokalny mieszkańców Warmii i Mazur.

"Patriotyzm mieszkańców Warmii i Mazur, tych wszystkich, którzy chcieli by ta ziemia się rozwijała, a port elbląski mógł być 4. portem Rzeczypospolitej i mógł przyczyniać się do rozwoju, i do walki z klęską, która tak długo prześladowała tę ziemię - klęski bezrobocia" - mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że mieszkańcy Elbląga i okolicznych miejscowości chcieli, by ich ziemia się rozwijała, by Port w Elblągu był 4. portem Rzeczypospolitej. Jak wskazał, "dziś klęskę bezrobocia, która była na tych ziemiach, mamy za sobą".

Prezes PiS wskazał, że to lokalna społeczność zabiegała o przekop Mierzei Wiślanej. "I muszę wspomnieć świętej pamięci (b. prezydenta Elblągu, b. posła) Jerzego Wilka, a także posła Leonarda Krasulskiego - to oni przez lata zabiegali o tę inwestycję. Ale dopiero rządy Prawa i Sprawiedliwości przyniosły decyzję o inwestycji" - powiedział.

"Dzisiaj, po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem i dlatego, że nikt nie jest w stanie nas zatrzymać w tego rodzaju inicjatywach, ale także i dlatego, że potrafimy zrobić to, co zapowiedzieliśmy, że jesteśmy sprawczy" - powiedział Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS, "dzisiaj mamy ważny dzień". "Ważny dzień, który tworzy też bardzo istotną perspektywę. Perspektywę właśnie tego czwartego portu i perspektywę lepszego jeszcze niż dzisiaj rozwoju tej ziemi - Elbląga, ważnego miasta, z którym jestem sam głęboko związany, i Warmii, i Mazur nawet, i jeszcze dalej" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS, który w I kadencji Senatu był parlamentarzystą z Elbląga, podkreślał, że podjął sprawę przekopu przez Mierzeję Wiślaną, ale takich osób było dużo więcej. "Ja tę sprawę podjąłem, bo związałem się z tym miastem i byłem - można powiedzieć - listonoszem, który przenosił to do Warszawy, a miałem później okazję także pełniąc różne funkcje to jakoś inspirować, czy używając potocznego języka - popychać" - dodał.

Jak wskazał Kaczyński, "musimy tą drogą iść, trzeba to rozwijać - to jest pierwszy krok, ten najważniejszy, decydujący". Ale - jak dodał - musimy myśleć już dzisiaj o tych kolejnych.

"Wierzę, że to początek czwartego portu Rzeczypospolitej. Wierzę, że to nowy impuls dla rozwoju tej ziemi. Ale przede wszystkim wierzę, że to kolejny akt tego, co było przez bardzo długie lata naszym marzeniem, także po 1989 roku, by Polska była naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna i naprawdę była silnym, poważnym, liczącym się państwem" - powiedział prezes PiS.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości. (PAP)

Aneta Oksiuta, Grzegorz Bruszewski, Agnieszka Libudzka