Przerażające informacje o kilkuset grobach. Strzelali do zabitych dla zabawy

Groby pod Iziumem odkryto po zajęciu miasta przez wojska ukraińskie. Jest ich ponad 400. Spoczywają tam cywile i ukraińscy jeńcy zamordowani przez Rosjan oraz ofiary nalotów rosyjskich z pierwszego okresu wojny ( miasto było pod okupacją rosyjską od kwietnia, zostało wyzwolone kilka dni temu).

— Chcemy, aby świat wiedział, co się naprawdę dzieje i do czego doprowadziła rosyjska okupacja. Bucza, Mariupol, teraz niestety Izium. Rosja wszędzie zostawia śmierć. I musi być za to odpowiedzialna. Świat musi pociągnąć Rosję do realnej odpowiedzialności za tę wojnę — wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

— Mamy dowody na tortury, znęcania się nad ludźmi. Co więcej, istnieją dowody na to, że rosyjscy żołnierze, stacjonowali niedaleko od tego miejsca, strzelali do martwych dla zabawy

— 83 lata od zbrodniczego ataku sowieckiego na Polskę, 82 lata od zbrodni katyńskiej i wiemy jedno: Rosja powróciła do swojej najbardziej makabrycznej przeszłości — napisał w piątek wieczorem na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Premier zamieścił swój wpis w języku angielskim i dołączył do niego wcześniejszy wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zawierający m.in. zdjęcia z prowadzonych pod Iziumem ekshumacji.

— To niestety pasuje do zepsucia i brutalności, z jaką rosyjskie siły zbrojne prowadzą wojnę przeciwko Ukrainie i narodowi ukraińskiemu — powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Igor Hrywna