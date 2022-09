Dziś zaczyna się sezon grzewczy na Jarotach. Co z pozostałymi osiedlami Olsztyna?

Wrzesień to miesiąc w którym z coraz większą nadzieją spoglądamy na grzejniki. Mimo tego, że według badań najlepsza temperatura w mieszkaniu wynosi między 17-19 stopniami Celsjusza, to duża część z nas jest ciepłolubna.

Ta zima będzie inna niż poprzednie. Wszystko to przez embargo na węgiel z Rosji i Białorusi. Ceny ciepła w Polsce znacznie wzrosły. Coraz częściej słyszymy również o brakach w dostawach. Olsztyn jednak jest przygotowany na trudne czasy.

MPEC jest już gotowy do przekazywania ciepła mieszkańcom Olsztyna. Aby w naszych mieszkaniach zrobiło się ciepło, decyzję o tym muszą podjąć zarządcy budynku, czyli w głównej mierze spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Udało nam się uzyskać informacje, kiedy największe olsztyńskie spółdzielnie mieszkaniowe planują rozpocząć sezon grzewczy. Jako pierwsza na ogrzewanie mieszkań zdecydowała się największa w Olsztynie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroty".

— W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2022 r. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego informujemy, że uwzględniając prognozy pogody, w szczególności noc ne spadki temperatury poniżej 10°C i opady deszczu w nadchodzącym tygodniu, podjęto decyzję o uruchomieniu dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania do budynków Spółdzielni z dniem 16.09.2022 r. — możemy przeczytać w oficjalnym piśmie podpisanym przez dwóch wiceprezesów SM Jaroty - Sławomira Machnika i Jolantę Piechocką.

SM "Pojezierze" jeszcze czeka na uruchomienie ogrzewania. Budynki w zasobach spółdzielni są przygotowane do sezonu grzewczego. Decyzja o włączeniu ogrzewania uzależniona jest od warunków atmosferycznych — przekazuje nam Henryk Kotowski.

Ogrzewania póki co nie uruchamia jeszcze Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

— Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że rozpoczęcie sezonu grzewczego zależne jest od warunków pogodowych. Jeżeli przez 3 dni temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10°C to centralne ogrzewanie zostanie uruchomione — mówi dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych Tomasz Domański z OSM.

Czy MPEC jest gotowy na zimę?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie nadal kompletuje zapasy na zimę. Z informacji, które udało nam się uzyskać wynika, że węgla w Olsztynie nie zabraknie, jednak rozpoczęcie sezonu grzewczego zaczyna się od wniosków spółdzielni mieszkaniowych o rozpoczęciu sezonu grzewczego.

— Nasze plany są długofalowe i zależy nam na bezpieczeństwie cieplnym. Na nadchodzący sezon grzewczy 2022/2023 potrzebujemy ok. 55 tys. ton miału węglowego oraz ok. 50 tys. ton biomasy. Spółka na placu opałowym posiada dzisiaj ok. 27 tys. ton zapasu miału węglowego, co pozwoli na zapewnienie ogrzewania do końca grudnia — podkreśla Kamila Rostkowska-Różacka, rzeczniczka olsztyńskiego MPEC. — Ponadto MPEC zakontraktował około 14 tys. ton miału węglowego poprzez licytacje Polskiej Grupy Górniczej oraz postępowania przetargowe. Jest to węgiel z polskich kopalni oraz z Australii, który zostanie dostarczony na plac opałowy w grudniu. Pozostałą ilość miału węglowego (ok. 14 tys. ton) Spółka MPEC będzie pozyskiwać w najbliższym czasie, a dostawy planowane są na styczeń-luty 2023 roku. Jeśli chodzi o biomasę, w chwili obecnej posiadamy umowę na dostawy ok. 27 tys. ton — pozostała część zostanie pozyskana przez MPEC pod koniec bieżącego roku.

I dodaje: — W obecnej niestabilnej sytuacji wszystkie problemy związane z pozyskiwaniem paliw są monitorowane i rozwiązywane na bieżąco, w sposób najbardziej korzystny dla MPEC, a co za tym idzie dla naszych odbiorców. Dołożymy wszelkich starań, aby w nowym sezonie grzewczym zapewnić odpowiednią ilość opału niezbędnego do zapewnienia ciepła naszym odbiorcom.

Karol Grosz