Wizyta delegacji Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy w WOT

W dniach 15-17 września 2022 r. w Polsce przebywa delegacja przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy na czele z gen. bryg. Serhii SOBKO – zastępcą Dowódcy, szefem sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wizyta delegacji rozpoczęła się w czwartek 15 września br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy przedstawicielami obu Formacji.

Jak zaznacza gen. bryg. Maciej KLISZ — To nie jest pierwsza wizyta przedstawicieli ukraińskiego OT w WOT, jednak jest to pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu. To wskazuje, że doświadczenia ukraińskie z wojny z Rosją są kluczowym czynnikiem w budowaniu zdolności operacyjnych WOT.

16 września br. przedstawiciele polskich i ukraińskich wojsk obrony terytorialnej gościć będą na konferencji „Niepodległość Informacji” – organizowanej przez Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Podczas konferencji delegacja weźmie udział w wystąpieniach i dyskusji dotyczącej doświadczeń z prowadzenia działań informacyjnych podczas konfliktu na Ukrainie oraz roli mediów w czasie konfliktu zbrojnego.

Trzeciego dnia wizyty, delegacja uda się do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie podobnie, jak w Dowództwie WOT, nastąpi wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy przybyłymi gośćmi a podlaskimi Terytorialsami.

Współpraca i wymiana doświadczeń z Wojskami Obrony Terytorialnej Ukrainy stale się rozwija. Od 2022 r. Ukraina została partnerem w ramach Europejskiej Inicjatywy Współpracy Obrony Terytorialnej – ETC – forum umożlwiającego wymianę doświadczeń, współdzielenie zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń. Współpraca i rozwijanie potencjału obronnego to wspólne cele obu formacji na najbliższe miesiące i lata.

Źródło: WOT.pl