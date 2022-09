Szansa dla oddziału psychiatrii dziecięcej w Olsztynie. Jedyny oddział w województwie jest na krawędzi likwidacji

Olsztyński oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży to jedyna tego rodzaju placówka na Warmii i Mazurach. Oprócz najmłodszych pacjentów z regionu, oddział przyjmował także dzieci z woj. podlaskiego, gdzie nie ma ani jednego stacjonarnego oddziału. Aktualnie na oddziale znajduje się około 32 miejsc, co z racji na specyfikację oddziału i tak jest dużą liczbą. Dzieci na oddziale Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie są leczone od 4 do 18 roku życia. Placówka zajmuje się leczeniem wszystkich zaburzeń psychicznych, w tym nadpobudliwości, zaburzeń odżywiania czy depresji. Przypomnijmy, że w czasie pandemii, izolacji i nauki zdalnej w całej Polsce odnotowaliśmy zdecydowany wzrost chorób psychicznych wśród najmłodszych.

Liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 13-18 lat zwiększyła się o 56% w trakcie pandemii. Według oficjalnych statystyk policyjnych w 2019 roku na terenie całej Polski dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat podjęły 905 prób samobójczych. W 2021 roku było już ich 1411, spośród których 125 zakończyło się zgonem.

To tylko statystyka, jednak należy pamiętać, że za każdym samobójstwem dziecka stoi tragedia całej rodziny. Niestety widoczny jest także wzrost zachorowań na depresję, która według ekspertów staje się chorobą cywilizacyjną, także wśród najmłodszych. Przyczyn wielu chorób psychicznych wśród dzieci upatruje się w izolacji i nauce zdalnej spowodowanej pandemią, a także niekiedy trudnej sytuacji materialnej rodziców, będącej bezpośrednim skutkiem utraty części dochodów z powodu kwarantanny.

W sprawę zaangażowała się olsztyńska aktywistka, Emilia Bartkowska-Młynek.

— Działanie oddziału dla dzieci i młodzieży w olsztyńskim szpitalu psychiatrycznym jest niezbędne nie tylko dla młodych ludzi z województwa warmińsko-mazurskiego, ale i podlaskiego – w tamtym województwie taki oddział nie funkcjonuje. Odział ten jest tym bardziej niezastąpiony, że znacząco wzrosła w Polsce liczba prób samobójczych wśród młodzieży. Sytuację pogarsza liczba psychiatrów dziecięcych – jest ich zaledwie 494 w kraju. Zdrowie psychiczne nie może być marginalizowane – jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Liczę na dojście dyrekcji, NFZ i lekarek z oddziału do porozumienia – dzieci i młodzież nie mogą być pozostawione same sobie — komentuje Emilia Bartkowska-Młynek z Olsztyńskiego Marszu Równości.

W tych trudnych czasach jedyny dziecięcy oddział psychiatryczny w regionie może przestać działać. Jak udało nam się dowiedzieć, dwóch z trzech lekarzy specjalistów na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie złożyło wypowiedzenia.

— Dwie lekarki specjalistki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży złożyły wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem na 30 października bieżącego roku. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wstrzymania działalności oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie — przekazuje Andrzej Błaszczyk, rzecznik prasowy WZLP w Olsztynie.

Obecnie lekarki, które złożyły wypowiedzenia, są w trakcie negocjacji z dyrekcją szpitala. Problemem są jednak pieniądze, których szpital po prostu nie ma.

— Negocjacje dalej trwają, zwróciliśmy się do NFZ o renegocjację kontraktu — informuje Andrzej Błaszczyk.

Obydwie strony do czasu zakończenia negocjacji nie chcą udzielać informacji o ich przebiegu. Z nieoficjalnych informacji, które udało nam się uzyskać wynika, że cały Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie znajduje się w trudniej sytuacji finansowej.

NFZ ma propozycję

Organem założycielskim Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak udało nam się ustalić, NFZ podjął już pierwsze kroki mające na celu uratować oddział dziecięcy. Plan polega na tym, aby szpital przystąpił do II poziomu referencyjnego w zakresie psychiatrii dziecięcej. Co by to dało? W skrócie: większe przychody szpitala i lepszą sytuację finansową placówki. Nie jest to żadna nowość, bo placówki psychiatryczne w całej Polsce są w złej kondycji finansowej. NFZ takimi działaniami próbuje nie dopuścić do upadku oddziału dziecięcego, co byłoby tragedią dla rodzin z chorymi psychicznie dziećmi nie tylko z woj. warmińsko-mazurskiego, ale także woj. podlaskiego, które nie ma stacjonarnego oddziału.

