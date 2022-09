Radna Olsztyna chce zakazać parkowania na ul. Niedziałkowskiego na Zatorzu. Jej zdaniem parking powoduje korki

To, że po Zatorzu jeździ się źle wiadomo nie od dzisiaj. Jedna z najstarszych części Olsztyna w wielu miejscach nie jest przystosowana do ruchu tak wielu samochodów. Tym problemem zajęła się radna Edyta Markowicz z PiS, która chce zakazać parkowania na jeden z ulic na Zatorzu.

Ulica Niedziałkowskiego, bo o niej tu mowa jest typową ulicą na Zatorzu: dość wąska i o dużym obłożeniu, szczególnie w godzinach szczytu. Problem ten zauważa radna Edyta Markowicz (PiS), która przyczyn korków upatruje w parkingu.

Proszę o wprowadzenie zakazu parkowania i postoju na ulicy Niedziałkowskiego od strony bloku o numerze 17 do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. Samochody tam parkowane utrudniają dojazd do skrzyżowania, blokują możliwość jazdy dwoma pasami, hamują ruch, co powoduje, że tworzą się korki, szczególnie w godzinach szczytu. Jest to ulica, po której jeżdżą także autobusy MPK. — napisała radna do prezydenta Piotra Grzymowicza.

Pismo jeszcze nie spotkało się z odpowiedzią ze strony prezydenta Olsztyna. Jeśli ratusz ustosunkuje się do prośby radnej, natychmiast o tym poinformujemy.

Karol Grosz