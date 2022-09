Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego stracił 7 tys. zł. Myślał, że kupi wyjątkowo tani pellet

Oszuści wykorzystują każdą okazję, by osiągnąć swój cel. W ostatnim czasie coraz częściej podszywają się za podmioty gospodarcze oferując sprzedaż opału. Ich ofiarą padł m.in. mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który nie otrzymał zamówionego pelletu, pomimo wpłaty wysokiej kwoty, a sklep internetowy po kilku dniach zniknął.

To właśnie ludzkie słabości są najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców. Wymyślają coraz to nowsze metody oszustw. Tym razem przestępcy wykorzystują nadchodzący sezon grzewczy i próbują nowym sposobem wyłudzić pieniądze podczas sprzedaży opału. W ostatnich dniach do komendy policji w Olsztynie zgłosił się mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który padł ofiarą oszustów.

Z relacji 32-latka wynikało, że przeglądając strony internetowe zauważył sklep, oferujący sprzedaż pelletu w atrakcyjnych cenach. Pokrzywdzony miał sprawdzić wiarygodność podmiotu gospodarczego m.in. w bazie firm. Następnie postanowił zamówić towar, mimo podejrzanie niskiej ceny. 32-latek dokonał zakupu 4 ton pelletu, za który zapłacił ponad 7 tysięcy złotych.

Po zaakceptowaniu transakcji i przelaniu środków na konto dostawcy, mężczyzna nigdy nie otrzymał zamówionego towaru. Kupujący próbował nawiązać kontakt ze sprzedawcą, jednak bezskutecznie, a sama witryna została usunięta. Mężczyzna po zorientowaniu się, że prawdopodobnie padł ofiarą oszustwa zgłosił sprawę olsztyńskim policjantom.